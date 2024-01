Hatalmas a probléma Békéscsabán, a Lepény Pál és a Haán Lajos utcák közötti átjáróban: a parkolók és az úttest között van egy mélyedés, amelyben megáll a víz. Ami pedig a mínuszokban megfagyott. Azért, hogy ne csússzon a terület, sót szórtak ki. Azt, hogy a szükségesnél többet vagy kevesebbet, nem tudom, mindenesetre a sztori egy névtelenségbe burkoló panaszos bejegyzése nyomán vitát váltott ki a közösségi oldalon.

Mivel naponta járok a környékben, így tudom, hogy mekkora tragédia lehet mindez a parkolni szándékozó autósok számára. Ha nincs máshol szabad hely, bele kell menni a tócsába a kocsival, kiszállás után, az autó körbejárásakor pedig óvatosan kell lépkedni, különben elmerül a cipő a vízben. Most, a mínuszok idején pedig a megfagyott tócsán el lehet csúszni. Ennél csak egy gond lehet hatalmasabb a környékben: az, hogy nincs szabad parkolóhely a Belvárnál.

Békéscsabán az elmúlt időszakban több milliárd forintból építettek és újítottak fel utakat, járdákat. Arra persze ez az összeg sem volt elég, hogy minden egyes problémát megoldhassanak, maradtak így is kátyúk, repedések és mélyedések szerte a városban. Sőt, folyamatosan keletkeznek újabbak is. Tehát mindez egy soha véget nem érő folyamat. Mint ahogy a névtelen panaszkodásnak sem lesz vége, mert arra mindig lehet okot találni.

Pedig a megoldás egyszerű: a problémát jelezni kell az illetékesek számára – erre való például a városháza honlapján lévő közterületi hibabejelentő –, hiszen lehet, hogy nem is tudnak róla, és azt követően biztosan intézkednek. Van azonban egy sokkal kézenfekvőbb megoldás: ha nem hull csapadék, nincs tócsa a mélyedésben, és ha nincsenek mínuszok, nincs jégpáncél sem. Csak szólni kell az időjárásnak. Ugyanannyit ér, mint a közösségi oldalon írogatni.