Minden egyes választás után felmerül, hogy milyen volt a voksoláson a részvételi arány, hogy a nyertes a szavazatok hány százalékát szerezte meg, és hogy ezek alapján a leendő polgármester, önkormányzati képviselő tulajdonképpen hány embert is képvisel.

Most Békés vármegyében a választásra jogosultak 53,88 százaléka járult az urnák elé, és ha egy adott jelölt például 50 százalékkal nyert, kiszámítható, hogy a választópolgárok nagyjából negyedétől kapott tényleges felhatalmazást – a másik háromnegyed vagy nem rá voksolt vagy nem ment el szavazni.

Vallom, hogy a választások azért vannak, hogy a szavazásra jogosultak tényleg osszák meg véleményüket. Lehet, hogy egy-egy voks önmagában nem tűnik soknak, ha sokan gondolkodnak így, sok szavazat veszhet el – és most is voltak olyan települések, ahol a polgármesterjelöltek, önkormányzati képviselőjelöltek között csupán pár szavazat döntött.

Eső után hiába ölt bárki magára köpönyeget, hiába szajkózza, hogy ő nem a nyertesre szavazott volna – el kellett volna menni szavazni, véleményt kellett volna formálni. Persze egyszerűbb a közösségi oldalakon panaszkodni, mint tényleg az urnák elé járulni.

Hiszem, hogy minden jelölt azért indult, mert szeretné, ha kedvezőbb irányba mennének a történések a településeken. Szóval sajnálom azokat, akik végül nem nyertek, és most csak a plakátokon mosolyognak.

Érdemes lenne tőlük is begyűjteniük az elérhető célokat a győzteseknek, és azokat közösen megvalósítani. Ugyanis a jó ötletek nem csak akkor jók, ha az találta ki őket, aki pozícióba is kerül. Így a nyertesek valóban mindenkit képviselhetnének, nem csak azokat, akiktől meg is kapták a szavazatokat.