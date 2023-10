A turizmus az ország szinte minden szegletében jelen van, egyes településeken pedig komoly húzóágként tartják számon. Jómagam is egy úgynevezett turistavárosban nőttem fel, Gyulán. Nálunk pedig nem csupán a nyár szól a turizmusról, hanem az egész év, hiszen a fürdő, a kastély, a vár, Erkel Ferenc szülőháza, a Ladics-ház és a számtalan látnivaló minden évszakban kikapcsolódást és feltöltődést nyújt. A pezsgés tehát mondhatni állandó, és szinte mindig jóval többen tartózkodnak a városban, mint amennyi a lakosságszám.

A miénkhez hasonló a békésszentandrásiak élete is. A közel 4 ezres lélekszámú település ugyanis szintén közkedvelt turistahelyszín, és nyaranta legalább megduplázódik a nagyközségen lévők száma az ott élők számához képest. Most pedig még erősebb „jelölést” kapott a település a turistatérképen azzal, hogy átadták az újonnan épült Bordűr Wellness Hotel és Szőnyeggyárat, ami egy igen különleges szálláshelynek bizonyul. Ugyanis nem csupán pihenni, jókat enni és wellness-ezni lehet a területén, hanem a régi szőnyeggyártás hangulatát is átélhetik a vendégek. Erre lehetőséget ad egy múzeum, és a hotel különböző díszletei is, így például az „újrahasznosított”, több mint száz éves óriásablakok, amik egykor a gyár ékei voltak, valamint a perzsa és torontáli szőnyegminták is mindenhol megjelennek. Igazi időutazás lehet tehát egy hétvége ebben a hotelban, ráadásul a helyiek is jó érzéssel tekinthetnek rá nap mint nap. Ez pedig azért fontos, mert szinte nincs olyan békésszentandrási, akinek ne lenne kötődése a régi szőnyeggyárhoz. Jó lenne, ha minden település a feledés helyett új köntösben őrizhetné meg a hagyományait.