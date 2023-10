Lezárták a Deák és a József Attila utcák közötti, Élővíz-csatorna felett átívelő kishidat Békéscsabán, ugyanis a lebontása után egy vadonatújat és szélesebbet építenek helyette. Ez a beruházás is a részét képezi annak a fejlesztéssorozatnak, amelynek eredményeként megszületik a Munkácsy Negyed a városban. Nem kell szakembernek lenni, elég csak ránézni az eddigi hídra, rögtön ki lehet szúrni, hogy nem illik bele egy kulturális negyed arculatába. Emellett egy hiányosságot ugyancsak pótolnak a munkálatok során. Hiszen a megszülető kishíd közepén bicikliút fut majd – a járdák a két szélén lesznek –, így összekötik az Árpád sori és József Attila utcai kerékpárutat.

Az eddigi kishíd elbontása többek szemébe könnyeket csalt, a siratós hangulat pedig ellepte a közösségi oldalakat is. Miért van szükség egy másik híd építésére? Hiszen az eddigin is át lehetett kelni az Élővíz-csatornán. Miért kell rá bicikliút? Kerékpárút nélkül is át lehetett rajta tekerni.

A kérdések sorát lehetne folytatni. Miért tömködik be a kátyúkat? Ugyanis ki is lehet kerülni a lyukakat, le is lehet lassítani a kocsival a bukkanók előtt. Miért kell a járdát felújítani? Mivel a repedéseknél meg lehet emelni azt a babakocsit, az idősek is képesek olykor nagyot lépni, hogy ne essenek el. Miért kaszálnak rendszeresen? Hiszen lehetne virágos rétet idéző kép a város terein. Miért kell feltakarítani a galambpiszkot? Másnap úgyis ott van egy újabb adag, majd jön az eső és lemossa. Miért teszik rendbe folyamatosan a játszótéri elemeket? Nem kell a gyerekeknek se hinta, se csúszda, elég nekik egy placc és egy labda, ahol tudnak futkorászni és labdázni.

Miért kell bármit is csinálni Békéscsabán? Ugyanis akkor hathatósabban lehetne panaszkodni, hogy itt semmi sem történik.