Gyanútlanul parkoltam le a házunk előtt a minap, és kezdtem nyitni az utcaajtót, amikor sziszegő hangra lettem figyelmes. Abban biztos voltam, hogy nem kígyóval van dolgom, legalábbis mertem remélni, hogy senki nem engedte el a környéken egzotikus házi kedvencét. A hang forrását kutatva arra gondoltam, hogy a szomszéd szerzett be egy új öntözőrendszert. Már épp be akartam lesni a kerítésén, amikor észrevettem, hogy az autóm felől jön a hang. A jobb első kerekem adta ki, amiben egy óriási csavar virított. Persze, az első reakcióm a pánik volt, hiszen az autóm egyben munkaeszköz is, ráadásul rögtön repkedni kezdett a fejemben egy jókora összeg gondolata, amibe ez nekem kerülhet. A vártakkal ellentétben azonban kellemesen csalódtam, és a nagy ijedtség vége pozitív élmény lett. Legalábbis megtaláltam a jót a rosszban.

A sziszegő kerekemmel óvatosan elgurultam a közeli gumiszervizbe, ahol néhány perc elteltével már hozzákezdtek a javításához, ráadásul röpke tíz perc alatt el is készültek vele. Így összesen negyedórát vett el az időmből a defekt, és még a munka kifizetése sem volt fájdalmas, hiszen egy jó ebéd árából megúsztam a dolgot.

Belegondoltam viszont abba, hogy mi lett volna, ha nem veszem észre, vagy tovább megyek az autóval, és nagyobb sebesség közben ütközik ki a baj. Éppen ezért kérném az építkezőket, felújítókat, szerelőket és barkácsolókat, hogy tartsák szemmel a csavarjaikat, és ha véletlenül egyet elejtenének az utcán, hajoljanak le érte, és vigyék tovább magukkal. Hiszen egy ilyen defektből nagyobb baj is lehet.