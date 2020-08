Jelentős fejlesztés a békési Csavargó-Busznál

Járművekkel bővítettek

Új, modern buszokkal bővült a Csavargó-Busz Kft. gépjárműparkja. A hat minibuszt szerda délelőtt vette át a társaság képviselője a Hovány Kft. békéscsabai telephelyén. Baji Csaba, a Csavargó-Busz ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, jelentős lépés ez a vállalkozás életében, hiszen most egy lépésben féltucatnyi új minibusszal bővült, illetve fiatalodott a társaság járműparkja. Megjegyezte, a kezdetekkor húsz busz volt a céljuk, amit már elértek, a következő lépés a félszáz autóbusznyi járműpark.

Mint elmondta, a békési családi vállalkozást közel két évtizede feleségével, Baji Anikóval közösen alapították, az üzletbe pedig az ügyvezető házaspár időközben felcseperedett gyermekei is besegítenek. Egészen pontosan 2002-től foglalkoznak közúti személyszállítással, azóta pedig Békés megye egyik legnagyobb és országosan is meghatározó személyszállítással foglalkozó vállalkozásává nőtte ki magát a társaság. Belföldre és külföldre egyaránt dolgoznak, többek közt céges, családi, sí- és konferenciautakra is igénybe vehetik járműveiket a megrendelők, de osztálykirándulásokra, sporteseményekre, illetve körutazásokra is vállalják a szállítást. Folyamatosan bővülő gépjárműparkjukban több különböző befogadóképességű busz található. A mostani, modern járművek többek közt távolságtartó tempomattal, állófűtéssel, elektromos tolóajtókkal rendelkeznek, illetve az elérhető legmodernebb menetbiztonsági felszerelések is megtalálhatóak bennük. Mindezek mellett első és hátsó kamerákkal is felszereltek, a járműveket direkt a Csavargó-Busz igényeihez igazították.

– Számomra nagyon fontos az utasok elégedettsége, biztonsága, ezért járműveink mindig tiszták, pontosan indulnak, és a rendszeres, szakszervizben történő ellenőrzések miatt megbízhatóak. Gépjárműparkunkat folyamatosan fiatalítjuk, járművezetőink pedig széles körű belföldi, valamint nemzetközi személyszállítási tapasztalatokkal rendelkeznek, udvariasak és segítőkészek – emelte ki az ügyvezető. Hozzátette, fontos, hogy Békés megyeiként itt helyben szolgáltasson, adózzon, illetve itteni vállalkozásokat támogasson, így a társaság különféle beruházásai, beszerzései is helyi vállalkozók segítségével, közreműködésével történnek meg, ezzel is erősítve a megyét, annak gazdaságát és az itt élőket.

A társaság kiemelt partnerei közt megtalálható a Get Work Trend Kft., a Henkel Magyarország Kft., a Príma-Soft Kft., de többféle vállalkozás, iskolák, egészségügyi intézmények és zenekarok is igénybe veszik a szolgáltatásaikat.