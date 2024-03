Miért olyan fontos a Google egy cég életében?

A Google-t, mint a világ elsőszámú keresőmotorját nemcsak te, hanem potenciális ügyfeleid, vevőid is minden nap használják. 2024-es statisztikák szerint naponta nagyjából 8,5 milliárd keresést indítanak ezen a felületen keresztül, vagyis óriási kihagyott ziccer, ha figyelmen kívül hagyjuk, vagy sok éves stratégiákhoz ragaszkodunk az aktualitások helyett.

Hitelességet és bizalmat ébreszthet ügyfeleinkben

Ma már a sarki élelmiszerboltra is rákeresünk az interneten mielőtt leugranánk egy doboz tejért. Ha vállalkozásunk nem rendelkezik saját honlappal, online jelenléttel, az bizalmatlanságot ébreszthet potenciális vevőinkben, ügyfeleinkben. Ami nincs az interneten, az talán nem is létezik. Épp így, ha felhasználóbarát honlappal rendelkezünk, ami a megfelelő keresőszóra még a találati lista élén is jelenik meg, az hitelességről és megbízhatóságról árulkodik.

Növelheti a láthatóságunkat

Ha nem vagyunk jelen online, a szerencsére és a szájhagyományra bízzuk vállalkozásunk sikerét. Persze vannak olyan üzletek, ahol ez is épp elég lehet. A fodrászukat, manikűrösüket, autószerelőjüket gyakran ajánlják az elégedett ügyfelek ismerőseiknek. Az egyedül dolgozó vállalkozók kapacitását pedig ez gyakran ki is tölti. Viszont, amennyiben van még szabad kapacitásunk, vagy épp skálázódnánk és bővítenénk ügyfélkörünket, akkor ott kell lenni a Google találati lista első oldalán, hogy megtaláljanak lehetséges ügyfeleink!

Versenyelőnyt biztosíthat a konkurenciával szemben

Ahogy említettük is fentebb, sokat számít, ha a találati lista elején jelenik meg cégünk honlapja. Ez azonban nemcsak nagyobb bizalmat ébreszthet lehetséges ügyfeleinkben, de statisztikailag bizonyított, hogy a második, harmadik oldalra már alig jutnak el az érdeklődők. Tehát aki képes a Google keresések elejére jutni több látogatót szerezhet, ezáltal megelőzheti versenytársait is.

Hogyan kerülhet cégünk a Google élére?

A keresőoptimalizálás a kulcs Sokan elkészíttetik a weboldalukat, a fejlesztő beállítja nekik a keresőoptimalizáláshoz szükséges funkciókat és meg is feledkeznek róluk jó pár évre. A SEO azonban folyamatosan változik, így mint minden másnál, ha nem követjük nyomon az aktualitásokat, könnyen lemaradhatunk versenytársainkhoz képest. Egy SEO ügynökség hozzáértő szakértőkkel és hatékony eszközökkel ennek a terhét veheti le a vállunkról. Ilyen a BP Digital is, akik 2023-ban 12 hónap alatt 67 ezer organikus látogatóval növelték egyik ügyfelük oldalának forgalmát.

Míg a hirdetések gyors, de olykor illékony eredményt nyújthatnak, a SEO lassabb, de hosszú távú növekedést eredményez. Ezáltal jobb minőségű leadeket szerezhetünk, akikből könnyebben válhat vásárló vagy ügyfél.

Ne hagyjuk figyelmen kívül a Google Cégprofilt sem!

A Google Cégprofil egy ingyenesen elérhető szolgáltatás a vállalkozások számára. Ezt igyekezzünk részletesen kitölteni és folyamatosan frissítsük az aktualitásokkal, például, ha változik üzletünk nyitvatartási ideje. Az elérhető akciókat szintén közzétehetjük itt, illetve belinkelhetjük honlapunkat, közösségi média oldalainkat is a nagyobb elérés érdekében.

Ügyfeleink ezen keresztül megoszthatják véleményüket is termékünkkel kapcsolatban, ami tovább növelheti hitelességünket. Ne csak a pozitív visszajelzéseket értékeljük, a kritikára is reagáljunk! Segítségével ugyanis

fejleszthetjük szolgáltatásaink, termékeink minőségét. Minél többet tud rólunk a Google és minél hitelesebbnek találja a cégünket, annál valószínűbb, hogy a találati lista élére sorol majd minket.

Készítsünk releváns tartalmakat!

Készítsünk rendszeresen friss és értékes tartalmakat a vállalkozásunk témájában, például blogbejegyzéseket, cikkeket, videókat. Ez nemcsak segít az organikus keresési eredmények javításában, hanem növeli az online jelenlétet és hitelességet is. Ennek saját honlapunk esetében is van jelentősége, ahol a számunkra releváns kulcsszavak használata segíthet előrébb jutni a találati listán. Valamint a közösségi médiában és akár vendégcikkekben is használhatjuk őket, amik növelhetik elérésünket.

Végül, de nem utolsó sorban pedig ne feledkezzünk meg róla, hogy mérhető és elérhető célokat tűzzünk ki magunknak. Ezáltal nyomon követhetjük, hogyan szolgálják erőfeszítéseink cégünk érdekét.