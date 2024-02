Fogászati szűrővizsgálat

Ez az az ellenőrzés, amit senki nem úszhat meg: már gyerekkortól érdemes rendszeres fogászati vizsgálaton megjelenni, egyrészt mert a tejfogak is kezelésre szorulhatnak, másrészt pedig azért, hogy a gyerekek megszokják a környezetet. Sokan ugyanis még felnőttként is – indokolatlanul – félnek a fogorvostól, aki azonban gyerekként jó élményeket él itt áll, annak később sem kell ettől tartania.

Mikortól javasolt?

A tejfogak megjelenésétől minden életkorban, évente kétszer.

Látásvizsgálat

Aki szemüveget vagy kontaktlencsét visel, valószínűleg rendszeresen megjelenik a szemészeten – legkésőbb akkor, amikor új látásjavító eszközökre van szüksége – ez azonban azoknak is fontos, akik élesen látnak.

A szemészeti vizsgálaton a látásélességen kívül ellenőrizhetnek egyéb lehetséges szembetegségeket, látászavarokat, melyek kezelés nélkül az idő előrehaladtával csak rosszabbra fordulhatnak, azt tehát senkinek sem érdemes kihagyni.

Mikortól javasolt?

Csecsemőkortól (6-9 hónapos) évente, kontaktlencse viselése esetén akár gyakrabban is.

Bőrgyógyászati vizsgálat

Erről sokan megfeledkeznek, de az anyajegyszűrés is nagyon fontos, hiszen egyre gyakrabban fordulnak elő a bőr daganatos megbetegedései, melyek azonban egy gyors bőrgyógyászati vizsgálat alkalmával kiszűrhetők.

Mikortól javasolt?

Általános iskolás kortól 2-3 évente, felnőttkortól évente.

Laborvizsgálat

A teljes vérkép és vizeletvizsgálat több komoly betegség kezdeti tüneteit kimutathatja, és segítségével általános egészségi állapotunk is nyomon követhető. Egy laborvizsgálattal kiszűrhetők a gyulladások, a vérképző rendszer problémái és bizonyos örökölt betegségekre való hajlam is, de mérhető a hormonszintünk, sőt egyes esetekben bizonyos tumormarkerek is kimutathatók.

Mikortól javasolt?

Felnőttek esetében évente, gyerekeknél csak indokolt esetben, például ismert diabétesz, vesebetegség, vashiány vagy ismeretlen eredetű betegség esetén.

Tüdőszűrés

A vizsgálat során röntgenfelvételt készítenek a mellkasról, így ellenőrzik a tüdő mellett a légcsövet és a szívet is. Olyan súlyos betegségekre utaló jelek fedezhetők fel így, mint a tuberkulózis vagy a tüdőrák.

Mikortól javasolt?

40 éves kor felett évente egyszer ingyenesen elvégezhető, de dohányosok vagy tüdőbetegek számára fiatalabb korban is érdemes lehet.

Méhnyakrákszűrés

Nők esetében az emlőrák után a leggyakoribb rosszindulatú daganatos betegség, melynek felismerése nem egyszerű, hiszen sokáig tünetmentes marad. Ezt a leghatékonyabban a nőgyógyászati szűréseken lehet felfedezni.

Mikortól javasolt?

Nőknek a szexuális élet megkezdésétől, de legkésőbb a húszas évektől évente mindenképpen ajánlott akkor is, ha megkapták a HPV elleni védőoltást.

Mammográfia

Az emlő vizsgálatának egyik legfontosabb módszere a mammográfia, mely tulajdonképpen a mell lágyrészének röntgenvizsgálata az emlőbetegségek korai felismerése céljából. A mammográfia enyhe kellemetlenséggel, kisebb mértékű fájdalommal járhat, és alacsony energiájú ionizáló sugárzással történik, ezért a sugárkockázat minimális.

Mikortól javasolt?

Az alsó korhatár 30 év, fiatalabb pácienseknél indokolt esetben inkább az emlő ultrahangos vizsgálata javasolt. 45 éves kor felett a nők meghívót kapnak a mammográfiára, betegség gyanúja vagy genetikai hajlam esetén azonban 30 éves kor felett már javasolt annak elvégzése. Átlagos kockázat esetén 2 évente érdemes időpontot kérni, orvosi javaslatra évente.

Prosztatavizsgálat

Magyarországon a férfiak között a daganatos megbetegedések 10 százalékát a prosztatarák teszi ki, mely azonban időben felfedezve nagyobb eséllyel gyógyítható.

Az anamnézis felvételén kívül vérvizsgálatból és fizikális ellenőrzésből áll, melynek része a tapintásos és az ultrahangvizsgálat is.

Mikortól javasolt?

40 éves kor felett évente érdemes minden férfinak elvégezni, családi előfordulás esetén korábban.

Csontsűrűség-mérés

A csontsűrűség-mérés – laborvizsgálattal kiegészítve – elengedhetetlen a csontritkulás diagnosztizálásához. Egy röntgenhez hasonló gép segítségével történik a vizsgálat, mely egyszerre több helyen is keresi a csontritkulás jeleit.

Mikortól javasolt?

65 éves kor felett 2-3 évente mindenkinek javasolt, nőknek azonban már akkor érdemes elvégezni, amikor változókorba érnek, hiszen a hormonális változások a csontritkulás esélyét növelik.

Vastagbélrák-szűrés

A vastagbélrák a második leggyakrabban előforduló daganattípus, mely Magyarországon évente körülbelül 5000 életet követel. A korai stádiumban általában tünetmentes, rákmegelőző állapotban diagnosztizálva azonban jó esélyekkel gyógyítható.

Mikortól javasolt?

45 éves kor felett legalább 5-10 évente, de ha a családban előfordult hasonló betegség, már 40 éves kortól indokolt.

Ne hanyagoljuk el az egészségünket!

Elsőre ijesztőnek tűnhet, hogy milyen sok vizsgálat szükségessége merülhet fel. Ezeket azonban ne vegyük félvállról, hiszen az egészségünknél semmi nem lehet fontosabb. A kontrollvizsgálatok segítségével időben tudomást szerezhetünk akár a könnyen kezelhető problémákról, akár a súlyosabb, életünket fenyegető betegségekről, melyekkel szemben így esélyt kaphatunk a teljes gyógyulásra is. Szánjunk tehát évente néhány napot ezen ellenőrzésekre annak érdekében, hogy aztán nyugodtan élhessük tovább az életünket!