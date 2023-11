A La Perla fő profilja a test komplex megközelítése. – Abban hiszek, hogy személyre szabott megoldásokat kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy akár több kezelést kombinálunk annak érdekében, hogy elérjük a kívánt eredményt – fogalmazott Duska Tímea.

– Ha a testet nézzük, abszolút a fogyásban tudunk segíteni, mind az életmód tanácsadással, a sportlehetőséggel és a kezelésekkel. A hormon- és nyirokrendszert tudjuk stimulálni és egyensúlyba hozni. Ennek eredménye a jóllét érzése, ami segíthet az alvásproblémákon, csökkentheti a stresszes életmód hatásait. Tudunk még segíteni például a sokakat érintő cellulite problémákon, a megereszkedett felkar, vagy belső combon, kínálunk dekoltázskezelést, tokafeszesítést, megoldást az öregedő kézfejre, pigmentkezlést, ödémák kezelését és az említett arckezeléseket – sorolta Tímea az elérhető kezelések egy részét.

A szalon különlegessége, értéke, hogy a klinikákon használatos orvosesztétikai gépekkel dolgoznak a szakemberek, amely garancia a megbízhatóságra és a kezelés eredményességére.

A kezdetek

Duska Tímeát, a centrum vezetőjét saját tapasztalatai inspirálták a szalon létrehozására. Eredeti szakmája szerint alkalmazott grafikus pedagógus, mellette pedig kollégiumvezetőként dolgozott. Akkor vett 180 fokos fordulatot az élete, amikor két kislány édesanyja lett. Elmondása szerint első gyermeke születése után rajta maradtak a várandósság alatt felszedett kilók, majd, amikor második gyermekét várta, ismét szembesült a problémával, mellyel a szülés után a nők többsége szembesül, hogyan lehet egyensúlyt találni a gyermekek mellett önmagunkra a mindennapi feladatok, munka és család mellett. Számára lányai a legnagyobb motivációi, akiknek szeretne mind anyaként, mind pedig nőként példát mutatni.

– A saját bőrömön is érzem és látom, hogy a nőknek mennyire nehéz megtalálni a család és a munka mellet az időt önmagukra. Magam is olyan gyors megoldásokat kerestem, ami mellett a családomra és másokra is jut időm. Így jött az életembe a Power Plate edzés– fogalmazott.

Tehát megnyitotta Power Plate szalonját Gyulán, az öt év alatt pedig a vendégek igényeit figyelve egyre több zolgáltatással bővítette válallkozását. Megjelent kínálatában az LPG kezelés, egy izomstimulációs gép, egy professzionális szőrtelenítő gép, majd egy zsírfagyasztó gép is. Lehetősége nyílt még magasabb színvonalra emelni szolgáltatásait, ezután nyitotta meg a La Perla Szépségcentrumot, mely egyedülálló Békés megyében.

– Mi nők megérdemeljük a kényeztetést, a jót, amit nagyon nehezen adunk meg saját magunknak. Úgy gondolom, hogy edukálnunk kell nem csak önmagukat, hanem más nőket is, hogy ezt megérdemeljük és megengedhetjük magunknak. Hiszen akkor lesz minden rendben a családunkkal , akkor tudjuk jól ápolni a kapcsolatainkat, ha mi magunk is kiegyensúlyozottak vagyunk. Van, akinek ez egy 35 perces arckezelés, ahol picit megnyugszik és leereszti a napi stresszt. Másnak egy olyan kezelés, ami után önbizalmat nyer és bátran megy el a strandra, vagy vetkőzik le a férje előtt. És van olyan, aki egy komplex kezeléskúra után látja a változást, amivel elégedett. Sokaknak pedig az jelent sokat, ha heti kétszer eljönnek egy edzésre, ahol ki tudják ereszteni a gőzt. Bármit is választ a vendég, a lényeg az, hogy ő jól legyen, ennek köszönhetően pedig a napi problémákat, kríziseket is könnyebben viseli el – hívja fel a figyelmet Tímea.

Luxuskezelések mindenkinek

A La Perla kozmetikai részlegén Adrienne Feller luxuskezeléseket alkalmaznak. A felkészült szakemberek fitokozmetikumokkal, esszenciákkal, olajokkal adják meg a harmóniát és élvezetet a vendégeknek. A centrumba érkezőknek lelki feltöltődést, illetve eredményes és magas színvonalú kezeléseket kínálnak.

Intraceuticals kezelések: Az oxigén erejével történő hyaluron rétegzés, amely helyreállítja a bőr struktúráját. Alapvetően arckezelésről van szó, de a bőr bármely részén elvégezhető. Az eljárás alkalmával különböző méretű hialuront rétegeznek a bőrbe, ezt egészítik ki a célnak megfelelő különböző vitaminokkal, antioxidánsokkal, boosterekkel és akár botox-hatású készítményekkel is.

LPG arc-és testkezelés: Ez egy francia technológia, melyet úgy emlegetnek, mint a „a francia nők titka”. A 36 éves eljárás stimulálja a bőr kollagéntermelését, az elasztint és hialuront a bőrben. Az LPG testkezelő gép bíztató eredményeket ígér az alakformálásban: a nyirokrendszer stimulálásával, a zsírpárnák törésével vagy fellazításával látványos eredmények érhetők el a narancsbőr kezelésében. A géppel különböző hegeket, így császármetszés utáni heget is lehet kezelni, akár még friss állapotában is.

Az Elysion pro dióda lézeres szőrtelenítő egy nagyon magas színvonalú gépet és technológiát foglal magába. Minden testrészen alkalmazható, valamint minden bőrtípuson használható, így egy természetesen kreol bőrön is. A kezelés nem összekeverendő az IPL vagy SHR szőrtelenítéssel, hiszen ezekkel ellentétben itt a bőrt nem, csak a szőrt éri a lézert, ezért sokkal kiemeltebb a bőr védelme a magas hatékonyságot mindvégig tartva.

A Venus Legacy arc- és testkezelés: Ez egy multipoláris rádiófrekvenciás kezelőgép pulzáló mágneses mezővel, és szabályozható pulzáló vákummal. Az eljárást kúraszerűen heti rendszeressséggel javasolják. Célzottan haskezelés esetén már az első alkalom után már látványosan, 1-2 centiméterrel csökken a körméret, hatása pedig a kezeléssorozat során folyamatosan fokozódik.

Több, mint szépségápolás

A szalon azonban sokkal több mint kozmetika. Hamarosan elérhetővé válnak a Power Plate- és személyi edzések mellett a csoportos jóga órák, gerinctréningek és a csoportos intenzívebb köredzések is.

Habár a kozmetikai részleg fő célcsoportja általában a 35 év feletti nők, a centrumba nem csak hölgyeket várnak. Hiszen a férfiak is küzdenek a kor illetve életmód hatásaként hasi hízással, vagy lassú anyagcsere okozta tünetekkel. Mindemellett speciális problémákra is nyújtanak megoldásokat mint, például a hiperaktív gyermekek esetén is nagyon eredményes lehet egy izomlazító LPG testkezelés, ami megnyugtatja a gyermekek izomzatát, oldja a testi-lelki feszültséget.

A centrumba érkező vendégeknél mindig egy állapotfelméréssel kezdenek a szakemberek annak érdekében, hogy komplex, a legeredményesebb megoldást biztosítsanak számára.

A La Perla Health & Beauty Centrum megtalálható Békéscabán a Gyóni Géza utca 19 szám alatt. Bejelentkezni ingyenes konzultációra személyesen, social media felületeiken vagy a (06)30-080-7055 telefonszámon lehet.