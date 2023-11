Békéscsaba Labdarúgó Akadémia elkészítette társadalmi szerepvállalásáról szóló akciótervét, amelyben a klub a prevencióra is nagy hangsúlyt fektet. Az akadémia ennek érdekében együttműködési megállapodást írt alá a Békéscsabai Rendőrkapitánysággal. A két szervezet munkája meg is kezdődött, a héten pedig már a második program zajlott le a 4-es Honvéd utcai komplexumban.

Az első közös prevenciós eseményre október 25-én került sor, amikor Kónya Orsolya r. örm. és Szilágyi Ilona r. szds. a kerékpáros közlekedés témakörében tartott előadást a Békéscsaba 1912 Előre SE és a Békéscsabai UFC U13-as, U14-es és U15-ös sportolóinak, emellett pedig a fiatalok körében nagyon divatos – egy szomorú apropó miatt pedig különösen aktuális – rolleres közlekedésről is ejtettek szót. Az interaktív előadáson a rendőrség szakemberei a kerékpáros közlekedés szabályairól, a balesetek elkerülésének lehetőségeiről és balesetek megtörténte utáni feladatokról és a vagyonvédelemről is beszélgettek a fiatalokkal. A korosztályos játékosok az eseményen átvizsgálhatták saját kerékpárjaikat is, a rendőrség előadói pedig a játékra kapható labdarúgók felszereléseit ki is pótolták.

A két szervezet prevenciós programsorozatának novemberi állomásán a korosztályos csapatok az alkohol és a droghasználat veszélyiről hallhattak információkat. A kétnapos előadáson Szilágyi Ilona r. szds. az akadémia U13-as, U14-es, U15-ös, U16-os és U17-es kereteivel találkozott. A bűnmegelőzési előadó kisfilmek, képek és történetek segítségével szólította meg a fiatal sportolókat. Az interaktív, beszélgetésre épülő foglalkozáson a játékosok többek között információt kaphattak a droghasználat veszélyeiről, a függőségről és a lehetséges "kiutakról", az áldozattá válás megelőzéséről, segítő személyekről, szervezetekről.

Szerekes Lajos szakmai vezető elmondta, a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia fő célja, hogy labdarúgókat neveljen, ám játékosaik többek ennél, az egyesület pedig igyekszik úgy tekinteni magára, mint a labdarúgás iskolájára, így pedig mint oktatási intézmény fontos számára a személyiség fejlesztés.

– Ezért hívtuk életre társadalmi szerepvállalásról szóló tervünket, amelyhez partnereket kerestünk. A Békéscsabai Rendőrkapitánysággal közös munka is ezen gondolat mentén jöhetett létre, hiszen a rendőrség egyik feladata a fiatalokat érintő veszélyekre való felhívás, a bűn-és balesetvédelemre való felkészítés. Az akadémia és a Békéscsabai Rendőrkapitányság a sikeres programsorozatot tovább szeretné építeni, a jövőben is közös programokkal, rendezvényekkel és kezdeményezésekkel igyekszik a klub fiatal labdarúgó palántáit felvilágosító, megelőző és ismeretbővítő tudással ellátni – ismertette Szekeres Lajos.