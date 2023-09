Szeptember 4-e és 29-e között zárva tart a Plazma Center, ugyanis javában zajlanak a felújítási munkálatok. Azonban nem csak megújul, hanem ezzel egy időben ki is bővül az egészségügyi intézmény, így az eddigi 28 helyett már 36 ágy várja a plazmaadókat szeptember 30-tól. A centrum ezen a napon, szombaton 13 órakor nyitja meg újra kapuit, ekkor már mindenkit szeretettel várnak.

Különleges nyitási akcióval készülnek

Október 5-én egy nagyszabású nyitópartival készül a centrum extra kifizetésekkel és ajándékokkal, így megünnepelve a megújult intézményt.

Ennek apropóján egy új, az eddigieknél is magasabb kifizetési rendszert vezettek be egész októberre. Ami a rendszeres plazmaadókat illeti, ők az első két plazmaadásuk alkalmával 10-10 ezer forint kifizetéssel, a harmadik és negyedik alaklommal 15 ezer forinttal, az ötödik alkalommal pedig 25 ezer forinttal lesznek gazdagabbak. Így tehát akár minimum 70 ezer forint is ütheti azok markát, akik októberben öt alkalommal mennek plazmát adni. Ezt az összeget ráadásul a plusz akciós napokon még ki is egészíthetik. Ilyen lesz például Happy Hour elnevezésű nap, amikor extra ezer forint kifizetést kapnak a plazmaadók, a vidékiek pedig ezen felül még 1000 forintot.

A centrum természetesen az új plazmaadóknak is szeretne kedveskedni a nagyszabású, októberi nyitási akció alkalmával. Ők az alkalmassági vizsgálatra 5000 forintot kapnak, az első plazmaadásuk 25 ezer forintot ér, a második és a harmadik 20-20 ezret, a negyedik pedig már szintén 25 ezer forintot. Azok az újonnan érkező, leendő plazmaadók pedig, akik valamely kitelepülésen keresik meg a centrum munkatársait, és náluk foglalnak időpontot, ők még az alapkifizetésen felül plusz 10 ezer forintot gyűjtenek. Így októberben egy új plazmaadó összesen 105 ezer forintot is kaphat!

A Nemzeti Plazmatudatossági Héten is sorsolnak

S ha mindez még nem lenne elég, a Plazma Center a Nemzeti Plazmatudatossági Hét alkalmából, október 2-a és 7-e között is meglepetéssel készül. Ezen a héten minden nap kisorsolnak majd egy 10 ezer Forint értékű utalványt, valamint különböző ismeretterjesztő, edukációs tartalmakkal várják az érdeklődőket. A közzösségi oldalaikon is az ismeretterjesztésre fektetik a hangsúlyt annak érdekében, hogy valóban mindenkiből tudatos plazmaadó váljon.

A centrum az igazi veteránokra is gondolt: az egyik szerencsés plazmaadó egy éven keresztül minden alkalommal 15 ezer forint alapkifizetésben részesül majd. Ezt a lehetőséget azok között sorsolják ki, akik már túl vannak a századik plazmaadásukon és október 1-e és 11-e között látogatnak el plazmát adni. Ez azt jelenti, hogy a szerencsés nyertes egy éven keresztül bármikor megy plazmaadásra, ő minimum 15 ezer forintot kap, de ezen felül ugyan úgy részesülhet még az aktuális plusz juttatásokban is. A centrum hagyományteremtő szándékkal indítja el ezt a sorsolást, amit minden évben szeretnének megtartani a Nemzetközi Plazmatudatossági Héthez kapcsolódóan.

Természetesen a már hagyományos Extra Nap sem marad el: október 11-én Tudatos Plazmaadók címmel zajlik majd a rendezvény. A napi nyereményjáték alkalmával egy 20 ezer Forint értékű Medicover utalvány talál majd gazdára.

A borzongató plazmaadáson ötvenezer forint talál gazdára

Október 31-én igazi Halloween-i borzongató nappal várnak a centrumban mindenkit, Halloween-i tematikával, meglepetésekkel és nyereményjátékkal. Azok, akik erre a napra időzítik plazmaadásukat egy ötvenezer forint értékű kifizetést nyerhetnek a következő plazmaadásukra.

Emellett egy Facebook játékkal is készülnek a szervezők: azok között, akik feltöltik a post alá a Halloween-i jelmezükről készült fotót, egy szabadulószobába szóló utalványt sorsolnak ki.