Mint tudjuk, megjelent az internet, új szakmák alakultak ki és hát maga a munkakeresés sem az már, ami volt. Ráadásul, míg korábban csak a komolyabb, magasabb pozíciók esetén volt elvárás az önéletrajz készítése, addigra ma már gyakran egy egyszerű betanított, gyártósori munka esetében is megkövetelik, hogy a jelentkező adjon át egy fényképes önéletrajzot. Mindezen okok miatt a Professional CV készítése is egy kisebb tudománnyá vált. Szakkönyveket adnak ki, képzéseket tartanak és külön ezzel a témával foglalkozó internetes oldalak jönnek létre, amelyek mind hasznos tippeket kínálnak arra vonatkozóan, hogyan is kell kinéznie a jó, ütős önéletrajznak.

A legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nincs tökéletes önéletrajz. Pontosabban, a dolog nem úgy néz ki, hogy írsz egy szakmai önéletrajzot, aztán az évek során, ha valaki bekér tőled egy ilyet, akkor ezt elküldöd.

Minden vállalat, minden munkakör, minden munkaadó másféle elvárásokat támaszt, másra helyezi a hangsúlyt. Éppen ezért az első számú tanácsunk, amit érdemes megfogadnod, az az, hogy minden egyes jelentkezéshez a helyzethez szabott önéletrajzot készíts.

Nyilván a legfontosabb dolgok, a CV váza az változatlan marad, de mindig érdemes azokra a dolgokra kiélezni az üzenetedet, amelyek a legfontosabb elvásárnak számítanak az adott munkahelyen. Illetve, erre még ráerősíthetsz a kísérő levéllel is.

Persze, ezek már finomságok, alakítások, a legfontosabb, hogy tisztában legyél azokkal a dolgokkal, amelyek egy CV alkotó elemeit képezik, a folytatásban ezeket vesszük sorba.

Név, elérhetőség

Nyilván magától értetődőnek tartod, hogy az önéletrajzban benne kell, hogy legyen a neved, a lakcímed, telefonszámod és e-mail címed, de azért érdemes erre is kitérni egy kicsit. Különösen érdemes odafigyelni, hogy ezeket az adatokat pontosan add meg, hiszen ha téves mobilszámot adsz meg, nem fognak elérni. Ugyanez vonatkozik az e-mail címre is, amellyel kapcsolatban arra is figyelj oda, hogy ne legyen komolytalan hangzása. Érdemes a munkára vonatkozóan külön e-mail címet létrehozni.

Személyes profil

A korábbi évek során ez a rész még kevésbé volt jellemző, ma azonban már a legtöbb CV-nek alkotó része. A személyes profil egyfajta rövid bemutatkozás, amivel tömören igyekszel eladni magadat. Ez általában a lap felső részén található és azt a néhány kulcsfontosságú dolgot tartalmazza, amelyekkel igyekszel felkelteni a munkaadó figyelmét.

Készségeid, képesítéseid

Ebben a részben az iskolai végzettségeden túl érdemes felsorolni a legfőbb készségeidet, azokat a dolgokat, amelyekben erős vagy. Ha ezeken a területeken esetleg valamilyen diplomát kaptál, valamilyen versenyen nyertél, ezt itt meg lehet említeni. Lehet, hogy pont ez az a dolog, amit az új munkaadó keres.

Előző munkahelyek, munkatapasztalat

Egy igen fontos pontja a CV-nek és ezzel kapcsolatban tényleg többféle tanácsot is szoktak adni. A legfontosabb, hogy ha 4-5 munkahelyről van szó, akkor sorold fel őket tételesen, de ha ettől több, akkor a régebbieket hagyhatod el, vagy szelektálhatsz olyan módon, hogy a fontosabbak kerülnek be. Ha a munkaadód a többi is érdekli, úgyis rá fog kérdezni.

Szakmai érdeklődés, aktivitások

Ha a szakmádon belül nem csak abban merül ki a tevékenységed, hogy bejártál dolgozni, hanem esetleg publikáltál, versenyeken vettél részt, fejlesztői csapatokban dolgoztál, elismeréseket szereztél, egyszóval mélyebben érdekel a szakmád, ez se maradjon ki. Ha a munkaadó azt látja, hogy a hivatásod részben a hobbid is, egyszóval az életed része, ezt méltányolni fogja.

Végezetül pedig egy általános jó tanács: az önéletrajzod nyelvhelyességét mindig ellenőrizd. A munkaadók nem szeretik a hibás CV-ket, rossz pontként értékelik őket.