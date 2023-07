Dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója megsúgta, némi csavarral találkozhat a közönség a XII. Cervinus Művészeti Fesztiválon, amely idén rendhagyó módon nem gálával, hanem egy családi programmal, mégpedig az Alma együttes koncertjével indult el, aminek végén minden gyerek kapott egy-egy almát a helyszínen. De nem csak az első estére jutott a meglepetésekből, hiszen minden fizetett előadásnak lesz idén egy hangulatfelelőse, tehát még sok izgalom várja a nézőket a vizuális élményeken túl is.

Részletezte, július 13-26-ig tart idén a Cervinus Művészeti Fesztivál, megszokott módon Szarvas Város Napja köré építve. Hozzátette, lényegében egy összművészeti fesztiválról van szó, amelynek értelmében igyekeztek úgy összeállítani a programot, hogy a legtöbb műfaj helyet kapjon benne, és ezáltal idén is a legszínesebb két hét legyen a szarvasi nyárból.

Változás tehát, hogy idén családi koncerttel nyitottak, de a korábbi évekhez hasonlóan nagyszabású gálával zárnak majd. Dr. Dósa Zsuzsa kiemelte, a kínálattal igyekeznek a családok kedvébe is járni, mert szeretnék, hogy a fesztivál ideje alatt, a művészetek segítségével minél több minőségi időt töltsenek együtt a különböző generációk.

A produkciókról kiderült, a saját darabok mellett lesz néhány vendég előadás is, ilyen például az István, a király rockopera keresztmetszete, Varga Miklós főszereplésével, vagy az Operaház magánénekeseinek opera-operett gálája, melyre Melis György születésének századik évfordulója alkalmából kerül sor.

Saját előadásaik közül a vízi színpadra viszik Az Akácember című musicalt, ami helyi illetőségű, továbbá vármegyei témában a Békési Betyárok folk musicalt. Szintén saját produkcióik közül illeszkedik a repertoárba a Tea a szenátor úrnál, a Sors bolondjai és a Körösparti Huntzutságok. Kedveznek azonban a komolyabb témákra vágyóknak is, akik az Édes Annát nézhetik meg. Visszatérve a családokra pedig láthatják a Tessedik a táncegyüttes műsorát és egy új táncmesejátékot is, " A kurta ing históriája" címmel. Ez utóbbi egy szlovákiai Mátyás király történet dolgoz fel, amely kevéssé ismert itthon, tehát mese sem készült még belőle. Ezt a hiányosságot pótolják most.

Végül a Holdfény és csillagok című látványos gálával zárul az idei fesztivál július 26-án, szerdán. A gálához kapcsolódva dr. Dósa Zsuzsa elárulta, itt adják majd át a közönségdíjakat is, mivel a nézők a fesztivál folyamán, minden előadás után online szavazhatnak kedvenc színművészükre. Ezúttal tehát a közönségre bízzák az élményeken túl a legek kiválasztását is.