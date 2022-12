Amíg a beteg hisz a gyógyulásában, addig van esélye

Laszkóné Becsei Bernadett krónikusseb-kezelő hangsúlyozta, bízni kell a gyógyulásban, bármennyire is nehéz, hosszadalmas és küzdelmes egy-egy út. Van betege, aki aktívkorúként küzd olyan érbetegséggel, melynek következtében egyik végtagját már elveszítette. Megfelelő terápiával éveket nyert, most azonban szembesülnie kell a másik végtagja elvesztésével is. A szakember kiemelte, még ebben a nehéz helyzetben is van remény, főleg, ha az érintettet támogató családi háttér veszi körül. Szerencsésnek vallja magát, mert férjével együtt dolgozhat, akivel szakmailag és emberileg is támaszai egymásnak. Szoros együttműködésük teszi lehetővé, hogy bátorságot, lelkesedést öntsenek a betegekbe.

– Ha valakinek gyógyulni kezd a sebe, a szeme is másképp csillog. Ez visz előre, meg persze apukám útravalója, aki mindig azt mondta, segítsek mindenkin, akivel találkozok, mert nem tudhatom, nekem ki fog, ha az út szélén maradok. Egész életemet ebben a hitvallásban élem, ez a fő mozgatórugóm. Gazdasági szempontból keserves a helyzet, a gyógyászati szaküzletben is elsősorban azokat a termékeket keresik az emberek – inkontinencia betétek, sztómaterápiás eszközök – amiket kénytelenek megvenni, mert a mindennapokhoz nélkülözhetetlenek. Emiatt is egyre több a dolgunk. Ugyanakkor büszke vagyok arra, hogy segítünk bárkinek, és hogy a helyi orvosokkal, ápolókkal egy teamben dolgozunk, a kooperációnk évtizedek óta jól működik. Úttörők vagyunk a negatív nyomásterápia intézményi körülmények közötti használatában, segítséget nyújtunk a szociális dolgozóknak is, akiknek megmutatjuk az új technikákat és termékeket. Az érintettek mindezt szívesen veszik, mi pedig szívesen csináljuk.