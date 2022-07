A körösladányi Nagy Ida és férje, András 2004-ben döntött úgy, hogy közelebbről megismerkedik a nevelőszülői hivatással. Ismerőseik közt már akadtak nevelőszülők, akik a gondoskodásukba vett gyermekekkel irigylésre méltó életet éltek, akárcsak a vér szerinti gyermeküket nevelő átlagos családok. A szűkebb és a tágabb rokonság egyöntetűen támogatta Idáékat a döntés meghozatalában. Az akkor négyéves kislányuk, Sarolta 2004-ben hirtelen igazi nagycsaládba csöppent. Egyszerre négy, valamilyen okból gyermekvédelmi gondoskodásba került kicsi érkezett hozzájuk. Köztük volt a most már 17 éves Katika és bátyja is, akik egészen kis korukban, két, illetve húsz hónaposan kerültek Idáékhoz, s még mindig a körösladányi ház falai jelentik számukra a biztonságot és az otthont.

A sok jót nem veheti el senki

– Sokszor elgondolkodom azon, milyen szép dolog, hogy nevelhetjük ezeket a gyermekeket. Olyan sok jót adnak vissza. Élvezzük látni, ahogy cseperednek, ahogy nőnek, mint a saját gyerekeink, ahogy mennek fel a létrán: óvoda, iskola... Nem bántuk meg egy percre sem, hogy a nevelőszülői hivatást választottuk – magyarázta a nevelőszülő. Ida szerint az elfogadó környezetnek hála, a gyerekek is empatikusak, elfogadják egymás hibáit, gyengeségeit.

A nevelőszülői hivatás fontos jellemzője, hogy átmeneti gondoskodást jelent: a nevelőszülő csak addig nyújt segítséget a gyermeknek, amíg a sorsa megnyugtatóan nem rendeződik.

– Ez kétféle módon történhet meg: vagy visszakerül a vér szerinti szüleihez, ahol megváltozott körülmények várják, vagy örökbefogadás útján lesz új családja. Ám az is gyakran előfordul, hogy a gyermek a nevelőszülőnél nő fel – hangsúlyozta András Katalin főigazgató-helyettes.

Idáéknál is van erre példa: a majd’ két évtized alatt többeket is hazagondoztak, néhányan tőlük repültek ki, s van olyan is, aki utógondozottként, fiatal felnőttként maradt náluk. Ida többször is kiemelte, ezt a szép hivatást annak ajánlja, aki mélyen szereti a gyerekeket, és aki el tudja fogadni őket olyannak, amilyenek, hiszen mindenkinek vannak hibái, felnőttnek, gyermeknek egyaránt.

– Azt a sok jót, amit kapunk a gyerekektől, már nem veheti el senki – vallja Ida, aki 17 gyermeknek adott esélyt, újrakezdési lehetőséget, egészséges gyermekkort.

A nevelőszülei életet leheltek belé

Elsőként Katika került Idáékhoz 18 évvel ezelőtt, és most már végzős tanuló a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Mint Ida büszkén elmondta, a nagylány kiváló tanuló, szorgalmával kiemelkedik osztálytársai közül, jelenleg leginkább a színészi pálya érdekli. Katika szépirodalmi szövegeket is alkot: 2020-ban a Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület vers-, próza- és meseíró pályázatán országos 8.

helyezést ért el novellájával. Nemrégiben pedig egyik művével megnyerte az Orlai Petrics Soma festőművész születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett vers- és novellaíró pályázatot vers kategóriában.

Katalin szeretettel gondozza sorstársait

Forrás: Sándor Judit

A kérdésre, hogy mit kapott a nevelőszüleitől, Katika komoly, felnőtthöz méltó választ ad:

– Azt nem lehet elmondani, mit kaptam a nevelőszüleimtől. Az életet adták nekem. Kikerülni egy olyan családból, ahonnan kidobtak, és bekerülni egy olyan családba, ahol szerető kezet nyújtanak az emberek, és azon vannak, hogy életet leheljenek beléd… azt nem lehet szavakba önteni. Mindent, amit lehet, azt adták nekem. Büszke vagyok rá, hogy itt lehetek.

Továbbtanulás szeretetben

Lóczi Renáta már gyermekkorában szívesen képzelte magát tanítónői szerepbe. Nevelt testvéreit gyakran korrepetálja, ha azok a segítségét kérik. Így régóta dédelgetett álma teljesül azzal, hogy a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán tanítónőnek készülhet. Renáta 2015-ben, 13 évesen került nevelőszülőkhöz Tótkomlóson. Támogatásuknak is köszönhető, hogy kiváló tanulmányi eredménnyel jutott be az orosházi gimnáziumba. Hamar eldöntötte, hogy mindenképpen főiskolára szeretne menni, s olyan szakot keres majd, amelyet elvégezve segíthet az embereknek. Rengeteg terve van a jövőre, más képzéseket is szeretne teljesíteni, érdekli például a néptáncoktatás, hiszen 14 éve táncol a Komlós Néptánc Egyesületben. Ősztől már harmadéves hallgató lesz, amiben nagy szerepet játszik a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató is.

Lóczi Renáta nevelőszülőknél nőtt fel, ma már céltudatos egyetemista

Forrás: Sándor Judit

A gyermekvédelmi gondoskodásban élők kezét 18 éves koruk után sem engedi el a szolgáltató. Utógondozói ellátás keretében, a szükségleteiket felmérve, akár anyagiakkal, akár tárgyi eszközökkel támogatja a továbbtanuló fiatal felnőtteket. Mint Renáta elmondta, tavaly laptopot kapott segítségként, amelyre az online oktatás idején feltétlenül szüksége volt, idén pedig egy nyomtatót. 24 éves korában fog végezni az egyetemen, sok vizsga és kihívás áll még előtte, abban azonban biztos lehet, hogy nevelőszülei és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató mindvégig mögötte állnak majd.

Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatás, foglalkoztatási jogviszony. Ha valaki érzi magában ezt a segítő szándékot, érdemes tájékozódnia a szolgáltató honlapján: https://www.szentagota.hu/neveloszulo-szeretnek-lenni. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címre küldött önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet