• Készítsünk precíz költségvetési tervet. A lakásfelújítás ütemezésének előkészítésében óriási segítséget nyújthat, ha pontosan ismerjük a pénzügyi határainkat. Ennek tudatában választhatjuk meg a renováció során igénybe vett anyagokat és szolgáltatásokat. A költségvetési terv készítésekor ne feledkezzünk meg a lehetséges támogatásokról és lakáscélú megtakarításokról sem.

• Gondolkodjunk hosszú távon! Az első ránézésre olcsónak tűnő megoldások (legyen szó akár anyagról, akár kivitelezésről) nem biztos, hogy valóban olcsóbbak. Mindig törekedjünk a színvonalas és tartós megoldásokra, máskülönben fennállhat az idő előtti minőségromlás veszélye. Ha a tervezettnél előbb szükséges például burkolatot cserélni a nem megfelelő alkalmazás vagy minőség miatt, számottevő távlati költségeink keletkezhetnek.

• Bízzuk szakemberre! Érdemes több szolgáltatótól árajánlatot kérni, hogy reális képünk alakuljon ki a piacról. A szakkivitelezők mellett szólhat, hogy szerződés kötelezi őket a munka megfelelő átadására. A kivitelezői szerződésben –ideális esetben– pontosan fel van tüntetve, hogy a vállalkozó milyen határidővel, milyen munka,- és anyagdíjjal dolgozik. Késedelem esetén kötbért is kilátásba helyezhetünk, ami egyfajta biztosítékként szolgálhat a tervek pontos betartására.

• Tartsuk be a tervezetet! A költségvetési terv általában akkor tud megfelelően működni, ha folyamatosan aszerint haladunk. Előfordulhat azonban, hogy a legalaposabb tervezés ellenére is váratlan kiadások és rendkívüli események következnek be, amik veszélyeztetik a felújítás befejezését. Ha gyorsan kell reagálnunk a pénzügyi kihívásokra, esetleg kölcsönre van szükségünk a felújítás befejezéséhez, hitelkalkulátor segítségével kiszámolhatjuk, hogy milyen összeget tudunk igénybe venni.

Milyen szempontokat vegyünk figyelembe lakásfelújításnál?

A pénzügyi költségvetés, az anyag- és munkadíjak alapos feltérképezése mind segítségünkre lehetnek abban, hogy reálisan határozzuk meg a felújítás lehetőségeit.

Előfordulhat, hogy több helyiség is felújításra szorul, ilyenkor egy fontossági sorrendet kell felállítanunk. Figyelembe vehetünk praktikus vagy esztétikai szempontokat, de előfordulhat akár vészhelyzet, vagy higiéniai aggály is, ami befolyásolhatja a sorrendet.

A felújítás ára –sok más tényezőn túl– függ a műszaki adottságoktól, illetve a felhasználni kívánt anyagok mennyiségétől és minőségétől is. Ahány terv, annyiféle igény, ezért arra buzdítjuk olvasóinkat, hogy tájékozódjanak körültekintően pénzügyi döntések előtt.

Ne feledkezzünk meg a karbantartásról

Ha sikeresen felújítottuk ingatlanunkat, akkor bátran használjuk megszerzett tapasztalatainkat arra, hogy előre megtervezzük a ház karbantartásához szükséges kiadásokat. Legyen szó akár korszerűsítésről, akár esztétikai felújításról.A megfelelő időközönkénti szervizelés hosszútávon kifizetődő lehet.