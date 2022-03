Március 8-án Nők a nőkért - egészségnap a nők védelmében címmel rendezték meg első extra napukat, mely részeként minden hölgy plazmaadó után 850ft-ot ajánlottak fel a Mályvavirág Alapítványnak. Az extra nap célja az volt, hogy az alapítvánnyal közösen felhívják a figyelmet a nőgyógyászati megbetegedések megelőzésére, a szűrővizsgálatok fontosságára és a hpv vírus okozta megbetegedések prevenciójára. Az extra nap az egészség jegyében telt, a nap folyamán a plazmaadóknak lehetőségük volt vércukor-szint mérésre, valamint további meglepetésekkel készültek a szervezők. Az extra nap részeként 115.000ft-ot ajánlottak fel a Mályvavirág Alapítvány részére.

Fotók: Vascán Balázs

A soron következő extra napi akció március 16-tól március 24-ig tartott. Ezen időszak alatt minden sikeres alkalmassági vizsgálat után 990ft-ot ajánlott fel az egészségügyi intézmény a Játszótér Közhasznú Alapítvány részére. Az akció részeként kirakóval és plusz kifizetéssel várták az alkalmassági vizsgálatra érkezőket. Március 24-én a gyűjtés zárásaként Plazmóka címmel rendezte meg a békéscsabai Plazma Center második extra napját. A nap részeként retro játékokból álló csomagot sorsoltak ki a plazmaadók között és több meglepetéssel is készültek. A gyűjtési akció során 130.000ft-al sikerült hozzájárulni a Játszótér Közhasznú Alapítvány munkájához.

• 10 éve kezdte meg működését az alapítvány és azt valljuk, hogy tanulni leginkább játékos formában lehet és próbáljuk is mindenki számára megteremteni ennek lehetőségét. Az Andrássy úti társaskörben dolgoztunk éveken keresztül sok fiatallal és a városban működő civil szervezetekkel közösen, akikkel sikerült nagyon jó munkakapcsolatot kiépíteni. Sajnálatos módon az Andrássy úti társaskör bezárt, ez pedig egy igen komoly hiányt okozott a fiatalok életében. Ez egy olyan hely volt, ahol egy nagyobb létszámú csoport, akár negyvenen is bejöhettek és szabadon tarthattak maguknak edzést, felkészülhettek a garabonciás napokra, nagyon jó közösség és helyszín is volt, amelynek a lehetősége megszűnt. Az alapítvány részt vett a település ifjúsági koncepciójának kidolgozásában, ebben pedig szerepel az, hogy szüksége van a fiataloknak egy olyan helyre, ahol közösséget tudnak építeni. Mi most azon vagyunk, hogy ennek az alapját megteremtsük önerőből. Jelenleg adományokból és pályázati forrásokból a belvárosban bérlünk egy kicsi irodát és mellette egy klubhelyiséget. Ez sajnos nem elég, mert maximum tizenöt fő befogadására képes. Azonban úgy érezzük ezzel is tudatjuk a város felé, hogy fontosnak érezzük a feladatot és megteszünk mindent azért, hogy a fiatalokat segítsük. Célunk, hogy pár éven belül létrejöjjön egy olyan közösségi tér, amely elég nagy ahhoz, hogy több fiatalt is befogadhasson. Nagy örömmel és szeretettel fogadtuk a felajánlást, köszönjük a Plazma Centernek és mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez. Az összegyűjtött 130.000ft-os támogatást a működésünkbe forgatjuk bele előreláthatólag. Eszközbeszerzést tervezünk, valamint a táborok üzemanyagköltségére fordítanánk egy részét a támogatásnak - árulta el Mikó Melinda a Játszótér Közhasznú Alapítvány békéscsabai irodavezetője.

Krajcsó Ágnes központvezető és Mikó Melinda a Játszótér Közhasznú Alapítvány irodavezetője /Fotó: Vascán Balázs/

Az extra napokon túl márciusban számos akcióval várták a leendő és a meglévő plazmaadókat is. Március 2-től március 10-ig tartott a Plazma Center Ezüst órák című akciója, mely részeként minden plazmaadó extra juttatásban részesült, aki 11 óra és 14 óra között látogatott el a centrumba plazmát adni. Ezt a Hősök napi akció követte, március 9-én,14-én,21-én,23-án és 28-án az egészségügyi intézmény Hősök napja alkalmából plusz kifizetéssel hálálta meg a plazmaadók segítségét, hogy plazmaadásukkal hozzájárulnak az életmentő gyógyszerek előállításához.

Március közepétől április 30-ig tart majd a Startolj rá akció, amikor is a plazmaadók pontokat gyűjthetnek plazmaadásuk után. Az összegyűjtött pontokat Plazma Centeres ajándékokra válthatják be.

A Plazma Center márciusban újabb lehetőségekkel kedveskedett a meglévő plazmaadók részére. Lépj szintet címmel indult hűségakció, amely egészen június 30-ig tart majd. Ez az akció kifejezetten a rendszeres plazmaadóknak szól, ugyanis hónapról, hónapra emelt juttatásban részesülhetnek, azok, akik márciusban, áprilisban és májusban is, azaz mind a három hónapban négyszer adnak plazmát.

Az extra napi támogatásokon túl a békéscsabai Plazma Center is csatlakozott Bonnyai Sanyi segítő kezdeményezéshez, mely során tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket gyűjtenek a háború sújtotta Ukrajnában élő és kárpátaljai gyermekek és családok részére. Az adományok egy része a Békéscsabán elhelyezett Kárpáraljáról menekült gyermekeknek megy, a másik része, pedig több Kárpátalján található iskolába, gyermekotthonba. A felajánlásokat március 31-ig bárki beviheti Békéscsabán a Plazma Centerbe. Elsősorban tartós élelmiszereket, higiénia felszereléseket és olyan édességeket várnak a csomagokba, melyek nem olvadnak el.

Az akciókkal dúsított március után, az április számos kedvezményt és lehetőséget kecsegtet majd. Április 1-től egészen a hónap végéig a Bronz órák akció részeként, minden plazmaadók, aki 11:00 és 14:00 között látogat el a békéscsabai Plazma Centerbe plazmát adni, plusz 1.000ft juttatást kap, az akciónak köszönhetően. Ezen felül áprilisban alkalmasító hónappal várják a leendő plazmaadókat, ugyanis április 1. és 22. között minden sikeres alkalmassági vizsgálat után, most 5000 ft-ot vihetnek haza azok, akik alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, továbbá az első plazmaadás 15.000 ft kifizetést jelent majd, így áprilisban egy alkalmassági vizsgálat és egy plazmaadás 20.000 ft juttatást ér majd. Az alkalmassági vizsgálatra az időpontokat a www.plazmacenter.hu/időpontfogalas oldalon vagy a 06/70 795-72-95-ös telefonszámon tehetik meg az érdeklődők, továbbá fontos kiemelni, hogy azok akik alkalmassági vizsgálatra érkeznek, semmiképp ne hagyják otthon a személyigazolványunkat, TAJ-kártyájukat, valamint lakcímkártyájukat!