Az iskolai rendezvények palettája rendkívül gazdag: „Varnyúavató” – az iskola gólyabálja, szakmai nap – nyílt nap, adventi nap – karácsonyi rendezvény, szalagavató, Régi idők majálisa – diáknap, ballagás, Múzeumok Éjszakája stb. Nagy igénnyel – iskolai színdarabokkal, filmekkel – emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről. Évről évre lehetőség nyílik belföldi és külföldi szakmai kirándulásokra, rendszeres sportolásra, részvételre szakkörökön, szakmai versenyeken, sportversenyeken és táborokban. Technikumban vívás tantervű testnevelésórákat tartunk. 2018-tól a régi hagyományokat felelevenítve Birtoktábort (nyári címerezőtábort) szervezünk.

Egyik legfontosabb célunknak tekintjük a családias légkör biztosítását. Jelenleg 275 tanulója van a Ménesbirtok iskolájának, 100 fő kollégista – a tanulólétszám növekvő pályán van.

Egy egészséges és szép környezetben, a tanítási órákon kívül is színvonalas programok sokaságát kínálva, egymást személyesen ismerve és tisztelve igyekszünk felkészíteni diákjainkat az életre. Mintegy 12 milliárd forint értékben zajlik az intézmény székhelyének teljes rekonstrukciója, amely magába foglalja egy C típusú tornaterem és egy 25 méteres 4 sávos tanuszoda megépítését is. Megújulnak a műemléképületek – a főépület és a tanügyi épület –, valamint a tanműhelyek és a kollégium épülete. Milliós pályázatokat nyertünk, kulturális rendezvények sokaságát szerveztük. A kollégiumban a bukás ismeretlen fogalom, és iskolai szinten is nagyon ritka, a tanulókkal való törődés szigorú fegyelemmel párosul. Országos, megyei és járási versenyeken érnek el dobogós helyezést tanulóink, a tanulmányi és vizsgaeredmények is azt mutatják, hogy a Mezőhegyesi Technikum jó iskola, amely mind megjelenésében, mind szakmai munkájában méltó rá, hogy a Ménesbirtok iskolája legyen.