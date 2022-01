Fontos, hogy ne csak divathóbortként gondoljunk a húsmentes életre, hiszen az egyéni és a bolygónk jövője szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy csökkentsük a húsfogyasztásunkat. Sokan nem is tudják elképzelni hús nélkül az életüket, vagy nem is tehetik meg, mert nincsen lehetőségük másfajta étkezésre. De nem is kell teljesen drasztikus dolgokra gondolni, elég lenne csak csökkenteni, beiktatni olyan napokat amikor nem eszünk húst, már ez a kis változás is nagy hatású lenne, ha mindenki megtenné. Mivel a szokásainkon nagyon nehéz változtatni, sok élelmiszergyártó cég előállt már olyan húshelyettesítő készítményekkel, amik eléggé meggyőzően tudják helyettesíteni, ezeknek jártunk utána, kis kedvcsináló gyanánt.