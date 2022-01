A Csaba Centerben megtartandó rendezvény keretében keresik az év jegyespárját. Hrabovszki György kitért arra, ebben az évben is elindították a Csaba Center Jegyespárja 2022 versenyt, melyre házasulandó párok, jegyespárok jelentkezését várják még most is. Ez a verseny is kicsit más, mint az eddigiek. Ezúttal a közösségi oldalakon csak buzdítani lehet az ismerősöket, szavazni új formában a Csaba Center applikációban lévő QR-kód használatával tudnak.