Újabb elképesztő részletek derültek ki a Korózs-féle videó szereplőjéről

Ma mentőtisztnek, korábban hol orvosnak, hol gyógytornásznak adta ki magát Németh Athina, akit Korózs Lajos videójából ma már egy ország ismer – állítja B.-né P. Judit, aki viszont egészségügyi dolgozó, és két, több ezer tagot számláló, egészségügyiseknek létrehozott Facebook-csoportot vezet.

B.-né P. Judit szerint sokkal többről van szó annál, mint hogy Németh Athina másnak adja ki magát, mint aki, hiszen

amikor nem létező végzettséget hazudva vállal egészségügyi munkát egy családnál pénzért, ott már felmerülhet csalás is, arról nem is beszélve, hogy egy súlyos beteg, például sztrókos embert ha nem megfelelő ellátásban részesít, azzal nem segít, hanem még veszélyeztetheti is a beteget

– írja a PestiSrácok.hu.

„Az egyik munkakereső csoportomban több alkalommal is gyógytornászként hirdette magát, de amikor szakmai kérdéseket tettem fel neki, látszott, hogy fogalma sincs a dologról. Házi ápolásra fogadták fel a csoportban néhányan, és azt sem ingyen végezte, mint ahogy a PestiSrácok.hu-nak mondta, hanem naponta 8500-10000 forintért, és rengeteg panasz volt rá, ezért is kellett volna igazoltatni a végzettségét, de nekünk sem tudott semmilyen bizonyítványt bemutatni” – mondta a portálnak B.-né P. Judit.

„Athina soha sehol nem volt mentőtiszt, sőt ápoló sem, viszont korábban hirdette magát már orvosként és gyógytornászként is. Teljességgel kizárt, hogy Németországban tanult volna, ugyanis ő maga mondta nekem, amikor a csoportban egy dokumentumot le kellett volna fordítani, hogy egy szót sem beszél németül” – mondta Németh Athináról és a kamu mentőtisztsztoriról B.-né P. Judit.

A nő két olyan csoportot is vezet a Facebookon, ami kifejezetten egészségügyi munkák-feladatok szervezését szolgálja. Itt hozta össze a sors Németh Athinával, akinek a nevével aztán, mint mondja, más egészségügyi fórumokon is találkozott – persze mindenhol másnak adta ki magát.

Egy csontkovács YouTube-csatornáján egy videóban dr. Németh Athina főorvosként mutatkozott be, ezt a videót azóta törölték is, és máshol is dr. Németh Athinaként írt bejegyzést. A csoportokban főként gyógytornászként és ápoló-gondozóként keresett munkát.

A Google keresőjében kutakodva a PestiSrácok.hu is talált dr. Németh Athina-posztokat egészségügyi fórumokon, de még rádióinterjút is. Ez év áprilisában a Klubrádióban éppen ápolóként nyilatkozott az asszony.

B.-né P. Judit arról is beszélt, hogy Németh Athina munkájára még házi ápolásban is sok volt a panasz a csoportban. Egészségügyi hozzáértését többen megkérdőjelezték. Néhány hét, legfeljebb egy-két hónap után megváltak tőle, mert állítólag alig foglalkozott a gondozottal, csak ült a fotelben, nyomkodta a telefonját. Kommunikációra is csak tőmondatokban volt hajlandó, amire az idős, egyedül élő embereknek pont nagy szüksége lenne. Mindezért naponta 8500 forintot is elkért, majd a családnak azt is felajánlotta, hogy plusz kétezer forintért gyógytornában is részesíti a sztrókon átesett idős embert. B.-né P. Judit szerint erre végül ennél a családnál nem is került sor, ugyanis kétség merült fel egészségügyi végzettsége, végzettségei kapcsán, amelyeket aztán nem is tudott igazolni.

Családokat verhetett át?

B.-né P. Judit azt is felidézte, hogy Németh Athina a beszélgetésekkor előszeretettel hivatkozott ismert, neves művészekre.

„Ezeket a művészeket persze a keresztnevén úgy emlegeti, mintha a legjobb barátok lennének” – mesélte a nő. B.-né P. Judit szerint teljességgel kizárt, hogy Németh Athinának bármilyen egészségügyi végzettsége lenne. Mint mondta, az egészségügyi szakdolgozók jegyzékében a végzettsége alapján minden egészségügyi dolgozó szerepel, aki jogosult egy-egy területen való feladatellátásra. „Ehhez semmilyen tagdíjat nem kell fizetni. Óriási blődség, amit Athina az ATV stúdiójában mondott, hogy azért nem szerepel a nyilvántartásban, mert nem fizeti” – állítja B.-né P. Judit, aki szerint nemcsak egyszerűen arról van szó, hogy Athina képzeteitől vezérelve szerepelget, megszólal itt-ott. Sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy másnak adja ki magát.

„Családokat vert át, ver át és emberéleteket is veszélyeztethet, ha úgy lát el beteget, hogy szakemberként állítja be magát, a hozzátartozók pedig rábízzák a kiszolgáltatott beteget”

– fogalmazott Judit. Hozzátette: mindent összevetve sajnálja Athinát, aki szerinte teljesen belecsavarodott hazugságai hálójába és talán el is hiszi azt, amit mond.

Az egész történetben azt a legelképesztőbb, hogy az ilyen forrásból érkezett információkkal készül hadba aktuálisan a Soros György által lelkesen támogatott liberális emberjogi szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság. Korózs Lajos és Németh Athina is büszkén hangoztatta, hogy a kórházból kiadott és állítólag Németh Athina által ápolt, otthonukban elhunyt betegek miatt – tudják, akik között olyan is akadt, akit félig nyitott hassal dobtak ki a kórházból – már megtették a bejelentést a Helsinki Bizottságnál. Azok pedig nyilván örömmel ugranak, hiszen már hetek óta hirdetnek, kutakodnak olyan panaszosok után, akikkel perelni lehetne a magyar kormányt − írja a Pesti Srácok.hu. A portál emlékeztet, mindehhez Korózs “mentőtisztje” több fronton is segítséget nyújtott. Egy olvasójuk küldte el a Euronews angol nyelvű cikkét, ami május elején jelent meg. Németh Athina horrormeséivel már akkor haknizott, ezek szerint a külföldi médiában is. Az Euronewsnak éppen, mint hospis nyilatkozott. A cikk a portálon a mai napig elérhető – úgy látszik, ők lemaradtak az elmúlt napok híradásairól, ki is valójában riportalanyuk, akivel a szörnyű magyarországi állapotokat illusztrálták.

A Pesti Srácok.hu teljes cikkét itt olvashatják!