Piacon járt Szentkirályi Alexandra, elképedt a baloldal semmittevésén Terézvárosban is lenne mit tenni. A fideszes kerületvezetés felújította a Hunyadi téri piac homlokzatát, a jelenlegi baloldali vezetés pedig azóta sem csinált semmit, pedig belül is ráfér a munka – állapította meg új bejegyzésében a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje. Szentkirályi Alexandra rámutatott: a VI. kerületben is lesz teendő bőven, Kovács Balázs Norbert erre a munkára jelentkezik. Június 9-én csak a Fidesz! – tette hozzá a kormánypártok fővárosi jelöltje.