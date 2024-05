Cikkünk frissül

UNRWA: sok nő és gyerek halt meg a Rafah elleni újabb izraeli légicsapásban, több arab ország tiltakozik

Sok nő és gyerek vesztette életét abban az izraeli légitámadásban, amely a Gázai övezet déli határán található Rafah palesztin város védett övezetét érte - közölte hétfőn az ENSZ palesztinokat segélyező szervezete (UNRWA). A támadás miatt több arab ország hevesen bírálta Izraelt.

Mohammed al-Mugajjir, a gázai polgári védelem egyik munkatársa azt mondta: a vasárnap esti támadás következtében már 40-re nőtt a halottak, és 65-re a sebesültek száma.

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió szemtanúkra hivatkozva azt jelentette, hogy legkevesebb nyolc rakéta csapódott be a menekülttáborba, amelyet egyúttal védett övezetnek jelöltek ki korábban.

A Wafa palesztin hírügynökség a Vörös Félhold segélyszervezetre hivatkozva azt közölte: sok helyen tűz ütött ki a támadás következtében, és ebből kifolyólag sok az égési sérülést szenvedő.

Az UNRWA az X-en kiemelte, hogy a támadás a harcok elől elmenekült családokat érte.

"Gáza a földi pokol, és a tegnap este érkezett képek csak alátámasztják ezt" - olvasható a szervezet közleményében.

Gázai hatósági források szerint a légicsapás a védett övezeten belül, a Tell esz-Szultán nevű kerületben éppen az UNRWA egyik központját érte.

Az ügyben a gázai háborúban közvetítő szerepet vállaló katari kormány is megszólalt, kiemelve, hogy a támadás alááshatja a tárgyalásokat, amelyeknek célja a tűzszünetről és a Gázába túsznak elhurcolt izraeliek elengedéséről szóló megállapodás.

Egyiptom szintén elítélte a támadást, külügyminisztériuma felszólította Izraelt, hogy tegyen eleget a Nemzetközi Bíróság (ICJ) azon döntésének, miszerint le kell állítani a Rafah elleni offenzívát. A vasárnap esti légitámadás a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének minősül - szögezte le a minisztérium.

Jordánia és Kuvait is csatlakozott a bírálathoz, és külön közleményben - amelyben háborús bűnök elkövetésével vádolták Izraelt - felszólították a nemzetközi közösséget: gyakoroljon nyomást Izraelre az ICJ határozatának betartása érdekében.

Az izraeli hadsereg korábban azt közölte, hogy a támadás a Hamász iszlamista terrorszervezet fegyveresei ellen irányult.

Jifat Tomer Jerusalmi izraeli katonai főügyész "rendkívül súlyosnak" nevezte a támadás nem kívánt hatásait, és bejelentette, hogy kivizsgálják a részleteket. A Háárec című izraeli lap is idézte a katonai főügyészt, aki az izraeli ügyvédi kamara hétfői eilati konferenciáján azt mondta: az izraeli hadsereg mintegy hetven olyan esetet vizsgál, amelyekben katonái feltételezhetően megsértették a hadviselés törvényeit. "Nagyon komolyan vesszük a vádakat, és kivizsgáljuk őket. Ha fennáll a jogsértés megalapozott gyanúja, akkor ugyanaz vonatkozik mindenkire, még a hadsereg és az állam vezetőire is" - hangoztatta Jifat Tomer Jerusalmi. A főügyész tájékoztatása szerint a vizsgált hetven esetben szerepel olyan palesztin civilek vagy fegyveresek halála vagy sebesülése is, akik őrizetben, illetve fogságban haltak vagy sebesültek meg.

Josep Borrell: elfogadhatatlan, hogy Izrael antiszemitizmussal vádolja a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét

Elfogadhatatlan, hogy Izrael antiszemitizmussal vádolja a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyészét - jelentette ki Josep Borrell kül-és biztonságpolitikáért felelős európai uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.

Az EU-tagállamok külügyminisztereinek találkozójára érkezve Borrell arról beszélt az újságíróknak, hogy az ügyészt, Karim Khant és a bíróságot megfélemlítették, antiszemitizmussal vádolták, "mint mindenkit, aki olyat tesz, ami nem tetszik a Benjámin Netanjahu vezette izraeli koránynak".

Borrell szerint Karim Khan fontos döntést hozott azáltal, hogy nemzetközi elfogatóparancs kiadását kérte a hágai testület illetékes kamarájától az izraeli miniszterelnökkel, Joáv Galant izraeli védelmi miniszterrel és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet több vezetőjével szemben.

"Tiszteletben kellett tartanunk ennek az intézménynek a munkáját, és a bíróságnak megfélemlítés nélkül kell döntenie arról, hogy mit gondol erről a kezdeményezésről" - hívta fel a figyelmet.

A főképviselő aggályosnak véli, hogy Izrael a Nemzetközi Bíróság (ICJ) végzése ellenére folyatja a rafahi hadműveletet, ugyanakkor a Hamász rakétákkal támadja Izraelt.

"Valóban dilemma, hogy a nemzetközi közösség hogyan tudja kikényszeríteni a határozat végrehajtását" - mutatott rá.

Több tucat palesztin halt és sebesült meg egy izraeli támadásban Rafahban, a Gázai övezet déli csücskén vasárnap este

Fotó: Ali Jadallah / Forrás: Anadolu via AFP

Az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn megbeszéléseket folytatnak szaúd-arábiai, jordániai, egyiptomi, katari és egyesült arab emírségekbeli kollegáikkal, a gázai háborút követő kétállami megoldást célzó diplomáciai erőfeszítések részeként. "Meghallgatjuk elképzeléseiket arról, hogyan lehet Palesztinát és a Palesztin Hatóságot minél jobban támogatni, és hogyan élénkítsük a kétállami megoldást célzó politikai folyamatot" - tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy az EU kész újraéleszteni a 2005-ben indított és 2007-ben felfüggesztett EUBAM rafahi polgári missziót, amelynek keretében európai uniós alkalmazottak rész vettek a személy- és áruforgalom ellenőrzésében.

"Ma erről politikai döntést hozhatunk, amit aztán majd gyakorlatilag is megvalósítunk" - jelentette ki, hozzátéve, hogy ehhez Egyiptom, Izrael és a palesztinok jóváhagyása is szükséges lesz.

Annalena Baerbock német külügyminiszter a tanácskozásra érkezésekor hangsúlyozta, hogy az ICJ döntését Izraelnek végre kell hajtania és le kell állítania Gázai-övezet déli részén zajló katonai offenzívát. Mint mondta, ha Izrael nem áll le a művelettel, az izraeli túszok nem fognak kiszabadulni és egyre több palesztin kényszerül menekülttáborokba.

"A nemzetközi humanitárius jog mindenkire vonatkozik, Izrael háborús magatartására is" - hívta fel a figyelmet.

