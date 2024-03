Vannak persze árulók. Mindig vannak, voltak is és valószínűleg lesznek is. Ezek az árulók a hatalomért, vagy akár csak egy percnyi dicsfényért is mindenre képesek. Őket a birodalmak megveszik, megfizetik, pénzelik. És ők még attól sem riadnak vissza, hogy megosszák a magyarságot, egymás ellen fordítsák az anyaországi és a határon túli magyarokat. De nyugodtak lehetünk, kedves barátaim, ők ugyanis minden bizonnyal egytől egyig a történelem süllyesztőjébe kerülnek