Az előttünk álló uniós csúcson két kérdéskör fog előkerülni a miniszterelnök elemzése szerint, amit sok esetben egybemosnak. Az első kérdés, hogy adjunk-e pénzt Ukrajnának, és ha igen, mennyit?

Az unió azt mondja, hogy 50 milliárd eurót adjunk négy évre Ukrajnának, ami jelenleg nem áll rendelkezésre. A bizottság javaslata szerint ezt a pénzt hitelfelvétellel kell előteremteni. A magyar álláspont az, hogy semmiképp ne öt évre adjunk pénzt, mert nem tudjuk, mi lesz akkorra. Ha pedig egyáltalán adunk pénzt, akkor semmiképp ne a költségvetésen keresztül juttassuk ezt a pénzt az ukránoknak, hanem attól külön, mert az uniós büdzsét megroppanthatja egy ekkora tétel. Magyarország egyébként nem akar senkivel közösen felvenni hitelt, mert a koronavírus-válság idején ezzel egyszer már pórul jártunk, akkor is közös hitelt vettünk fel, hogy gyors segítséget kapjunk, azonban még egy fillért sem láttunk ebből, ahogyan több más ország sem.

A második kérdéskör, hogy az ukrán ügy kapcsán, de attól függetlenül, költségvetési módosításokkal álltak elő egyes tagállamok. – Ha már változtatunk, akkor még legyen benne ez is, meg ez is – jellemezte a helyzetet a kormányfő, aki rögzítette azt is, hogy ebből Magyarország eddig kimaradt, de ha nem változik a helyzet, akkor mi is előállunk a javaslatainkkal.