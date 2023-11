Azt a vádhatóság nem árulta el, hogy melyik országtól és pontosan mit szeretne beszerezni az NNI. Ez lehet akár tanúvallomás, illetve valamilyen okirati bizonyíték is, melyek előmozdíthatják az eljárást. Adott esetben egy olyan részinformációról is szó lehet, aminek beszerzése után be tudják fejezni a nyomozást, az aktákat pedig vádemelési javaslattal át tudják adni az ügyészségnek.

A főügyészség hozzátette: a megkeresésre eddig csak részben érkezett válasz – tudta meg a Magyar Nemzet.

Az ügy előzménye, hogy még 2018 novemberében nagyszabású rendőri akció zajlott a szolnoki műtrágyagyár területén. A rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai valósággal megszállták a szolnoki gyárat.