A Dráván rekordvízállást mértek, a Mura hamarosan tetőzik Országszerte folytatódnak a védekezési munkák, a vízügyes szakemberek nagy részét - csaknem száz embert - átvezényelték két folyó mellé, a Dráván rekordvízállást mértek, a Mura pedig hamarosan tetőzik – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hétfő délután az MTI-vel. A vízügyesek folyamatosan dolgoznak, és ha kell, az önkormányzatoknak is azonnal műszaki segítséget nyújtanak – írták. A közlés szerint hétfő reggel a Dráván Őrtilosnál megdőlt a valaha volt legmagasabb vízállás. A vízügyes szakemberek továbbra is rugalmas védekezést alkalmaznak; több forgatókönyvvel kell készülniük, hiszen nemcsak a hidrológiai előrejelzés, hanem a külföldi tározók vízeresztése is befolyásolja az érintett folyókat. Illusztráció

Fotó: Unger Tamás / Forrás: Vas Népe Az előrejelzések szerint az utóbbi napok rendkívüli csapadékmennyiségét okozó ciklon várhatóan még keddig a térségünkben marad, de a korábbiakhoz hasonló mennyiségű csapadékra már nem kell számítani. A Rába Szentgotthárdnál és Körmendnél a hétvégén megközelítette a valaha volt legmagasabb vízállást, most már mindkét szakaszon apad. A következő napokban a folyó a nyílt ártereken okoz majd elöntéseket, de lakott területeket közvetlenül nem fog veszélyeztetni. A szántóföldi elöntések miatt az alsó szakaszokon lassul majd az apadás. A rönöki és a rábagyarmati záportározókat a hétvégén üzembe helyezték, az azokban visszatartott árhullám így településeket nem öntött el – közölte az OVF. A Mura vízállása Letenyénél hétfőn 14 órakor 547 centiméter volt, ez 7 centiméterrel marad el a valaha mért legmagasabb vízállástól. Estére várhatóan megérkezik a felsőbb szakaszokról egy úgynevezett ráfutó árhullám is, amely a korábbinál kisebb vízszintemelkedést okozhat. A tetőzés rekordértéket megközelítő vízállás mellett várható – írták. A Dráva vízállása Őrtilosnál hétfőn 14 órakor 491 centiméter volt, ez a valaha mért legnagyobb vízállás felett van 15 centiméterrel, ott is tetőzés közeli értékeket mérnek a szakemberek ezekben az órákban. A Dráva Drávaszabolcsnál 14 órakor 422 centiméteres szintet ért el, és intenzíven árad. A településnél csütörtökön várható a tetőzés újabb rekordja, az eddigit, 596 centimétert 1972-ben mérték. Erre a védvonalak homokzsákos erősítésével és magasításával készülnek a vízügyes szakemberek. A vízjárást továbbra is meghatározza a külföldi tározók üzemrendje. A Sajón lévő árhullám a folyó határszakaszán Sajópüspökinél vasárnap kora délután tetőzött, azóta lassú apadás kezdődött. A folyó középső szakaszán Sajószentpéternél a másodfokot meghaladó, de a harmadfokot el nem érő keddi tetőzés várható. Az árvízvédelmi készültségekkel érintett védelmi szakaszokon továbbra is a fokozatoknak megfelelő éjjel-nappali figyelő- és járőrszolgálatot tartanak a vízügyi igazgatóságok – részletezték. A Rába, a Mura, a Dráva és a Sajó mentén több olyan település van, ahol az önkormányzat védekezik, mert nincs állami védvonal. Azokhoz a településekhez, amelyeknél a védelemvezető polgármester szükségesnek tartja, az OVF műszaki irányítót biztosít a védekezési feladatok és a szükséges erőforrások pontos meghatározása érdekében – írta közleményében a vízügyi főigazgatóság.