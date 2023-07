Deutsch Tamás nyílt levelet küldött magyar EP-képviselőknek címezve, amelyben a Fidesz EP-képviselőcsoportjának vezetője arra hívta fel Dobrev Klára, Cseh Katalin, Donáth Anna, Ara-Kovács Attila, Gyöngyösi Márton, Molnár Csaba, Rónai Sándor és Ujhelyi István figyelmét, hogy

a bizonyosságot nyert amerikai kampányfinanszírozás miatt "minden joggal dollárbaloldalként" írható le a baloldali ellenzék Magyarországon.

Az MTI-hez is eljuttatott levélben az EP-képviselő emlékeztetett: az illetékes hatóságok vizsgálatai megállapították, hogy a mintegy 4 milliárd forint értékű külföldi kampánytámogatás nagyobb részét Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt politikai szervezete kapta meg, de rajta kívül több baloldali szervezet is részesült belőle. A feltáró vizsgálat dokumentumai azt is bizonyítják, hogy Karácsony Gergely főpolgármester által alapított 99 Mozgalom több mint 500 millió forint külföldi kampánytámogatásban részesült, amit Perjés Gábor, a Budapest II. kerületi önkormányzat képviselője fizetett be a mozgalom bankszámlájára.