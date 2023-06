Igen a kvótára

A helyzet mit sem változott 2016 óta, hiszen a magyar baloldal összes képviselője támogatta azt a migránsok kötelező szétosztására vonatkozó javaslatot, amit múlt héten az uniós belügyminiszterek tanácsa többségi döntéssel elfogadott.

Igent mondott a kötelező migránskvótára Ara-Kovács Attila, Cseh Katalin, Dobrev Klára, Donáth Anna, Gyöngyösi Márton, Molnár Csaba, Rónai Sándor és Ujhelyi István is.

Mindeközben tagadják a kvóta terv létezését. „Ez nem igaz, ez hazugság”– mondta a DK-s Arató Gergely, aki szerint nem lesz kötelező áthelyezés Magyarországra. Dobrev Klára pedig azt mondta, nem volt brüsszeli döntés a szétosztásról.

Az uniós belügyminiszterek által most megszavazott kvótatervezet szerint az

Európai Unióba érkező migránsokat a jövőben minden tagállamnak, így hazánknak is kötelező lesz befogadni, sőt az érkezők harmadának a kérelmét Magyarországon kell elbírálni.

Aki ezt nem teszi, súlyos büntetésre számíthat, minden egyes be nem fogadott illegális bevándorló után 22 ezer eurót, azaz nyolcmillió forintot kell fizetni. A jelenlegi terv szerint hazánkat évente legalább 8500, de akár 30 ezer migráns befogadására is kötelezhetik; ha erre nem vagyunk hajlandók, az a maximumot tekintve nagyjából 250 milliárd forint büntetést is jelenthet évente.