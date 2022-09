Szijjártó Péter a Facebook-oldalára feltöltött videó alapján a Bangkokban tartott rendezvényen azt mondta, nem szabad hagyni, hogy politikai pártok vagy mozgalmak "monopolizálják" ezt az ügyet.

A zöld ügy kisajátítása ahhoz vezet, hogy elveszíti a hitelességét - hívta fel a figyelmet a tárcavezető, hozzátéve, hogy a zöld programok téren az országoknak teljesíteniük kell a vállalásaikat, kötelezettségeiket.

A miniszter úgy fogalmazott, büszkén áll az expó közönsége előtt, hiszen egy olyan országot képvisel, amely elsőként ratifikálta az Európai Unióban a párizsi megállapodást és hetedik volt a világon, amely törvénybe iktatta a klímasemlegesség elvét.

Az utóbbi törvény megerősíti a nemzeti célokat: Magyarország 40 százalékkal szeretné csökkenteni szén-dioxid kibocsátását 2030-ig - ismertette Szijjártó Péter. Hozzátette: Magyarország azon országok köz tartozik, amelyek úgy tudták növelni a nemzeti összterméküket (GDP), hogy közben csökkentették a károsanyag-kibocsátásukat.

Az ENSZ fenntarthatósági céljainak megvalósítása kapcsán megjegyezte, hogy Magyarország jelenleg a 21. helyen áll a nemzetek sorában.

Figyelembe véve a jelenlegi európai energiaválságot, a zöld vállalásainkat és Magyarország földrajzi helyzetét is, számunkra a megoldás az atom- és a napenergia kombinációja lehet

- vélte a miniszter.

Hangsúlyozta: az atom- és a napenergia is függetlenné teheti és megvédheti az "irracionális" energiaár-változásoktól az adott országot.

Magyarország 40 éve használ atomenergiát, amivel egyébként pozitív tapasztalatai vannak, mert ez olcsó, biztonságos és fenntartható

- emelte ki, hozzátéve, hogy ezért döntött úgy a kormány, hogy új atomerőművet építtet, ami a tervek szerint 2030-ra lehet készen.

A napenergia kapcsán megjegyezte: fel kell gyorsítani az infrastruktúra kiépítését, ezért kínál támogatást erre a magyar állam a családoknak és ez jelentősen megemelte a napelemek iránti keresletet.

Szólt arról is, hogy a kiállításon Magyarország is jelen van egy saját standdal, amely a napenergia és a vízügy innovációit mutatja be.