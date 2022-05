Mindenkinek joga van tudni, hogy kik segítettek a Fidesznek. Nem rajtuk múlt az eredmény, de érdemes minél jobban megismerni és érteni Orbán rendszerét

– írta az április 3-i választások után egy hónappal a dunakeszi ügyekkel foglalkozó Helyi Hírhozó című lap internetes kiadása. A május elején publikált cikkben Lukácsi Bálint dunakeszi önkormányzati képviselőt és Lőrincz Lászlót, Göd egykori alpolgármesterét Fidesz-ügynököknek bélyegzik. Az erről szóló bejegyzés egyébként a cikk készítésekor a legfrissebb Dorosz Dávid egykori főpolgármester-helyettes Facebook-oldalán is – írja a Magyar Nemzet.

Ismert: Karácsony Gergely megbukott helyettese a Párbeszéd jelöltjeként a dunakeszi központú országos egyéni választókerületből szeretett volna visszatérni a politikába, azonban több mint háromezer szavazattal simán kikapott a fideszes Tuzson Bencétől a korábban biztos ellenzékinek tartott körzetben.

Valószínűleg az előzetes becslések alapján Doroszék is elbízhatták magukat, hiszen míg a baloldali előválasztás idején hat szám is megjelent a fent említett Helyi Hírhozóból, addig a választási kampányban már csak egyszer adták ki.

Az újság impresszumában az szerepel, hogy felelős kiadója az a DS Média Kft., amely az ellenzéki vezetésű Dunaújvárosban 2020-ban egymilliárd forint értékben kapott megbízásokat az önkormányzat helyi médiafelületeinek működtetésére. A kampányújság főszerkesztője pedig Varga Richárd, akit – amellett, hogy a cég egyik vezetője – már a 2019-es ellenzéki hatalomátvétel után igazgatósági tagsággal „kínáltak meg” a dunaújvárosi önkormányzat vagyonkezelő cégében.

A cég felügyelőbizottságának tagja Szabó Zsolt (Párbeszéd), Dunaújváros alpolgármestere is, aki a kampányban személyesen is részt vett, fórumozott Dorosz Dávidékkal Gödön is. Lapunk kereste Szabó Zsoltot, hogy ismeri-e Varga Richárdot – hiszen a DS Média Kft. semmilyen felületen nem tüntette fel, hogy foglalkozna Dunaújvároson kívüli ügyekkel, a kampányban azonban mégis feltűnt a Pest megyei Dunakeszin és környékén –, azonban megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a dunaújvárosi önkormányzat sajtófőnökét keressük meg.

Utóbbi viszont lapzártánkig nem válaszolt kérdéseinkre, így arra sem, hogy van-e kapcsolat az önkormányzati felületek és Dorosz Dávid kampánykiadványai között.

Az mindenesetre említésre érdemes, hogy a Helyi Hírhozó Facebook-oldalán csaknem másfél millió forintért adtak fel hirdetést, a választások utáni, már idézett, ügynököző poszt megjelenítéséért is fizettek valakik.

Borítókép: Márki-Zay Péter és Dorosz Dávid / Magyar Nemzet / Kurucz Árpád