Dávid Ferenc, a DK új országgyűlési képviselője most az árstopokat támadja.

A balliberális politikus a Szeged Tv adásában azt hangoztatta, hogy nem szabadna benzin és élelmiszer árstopot bevezetni, hanem inkább a lakosságnak kellene spórolnia.

"Én szerintem piaci folyamatokba ily módon beavatkozni nem szabad, a költségeket el kell ismertetni az árban, tehát azt hiszem, hogy ez hosszú távon nem valósítható meg. (...) Tehát én nagyon idegenül nézem ezt a dolgot" – fogalmazott. Hozzátette: bár elfogadja, hogy a kormány védeni akarja az alapvető élelmiszerek árát, de szerinte

előbb-utóbb azért mégiscsak abba az irányba kellene menni, hogy szokjuk meg azt, hogy visszaállunk a versenypiaci körülményekhez.

Bizonyos termékekben – folytatta – takarékosabban, megfontoltabban kell költenünk, s most, hogy minden be van fagyasztva, akár az üzemanyagra gondolok, akár a rezsire, akár élelmiszerekre, ez egy picit hadd mondjam, pazarláshoz is vezethet.

Dávid Ferenc önmagával is erős ellentmondásba keveredett, amikor a következő mondatában már bagatellizálni kezdte a „hat” (valójában 11) alapvető élelmiszerre bevezetett ársapkát.

Szerinte ezzel nem lehet mérsékelni az inflációt, mivel a fél tucat tétel esetében megállapított fix ár eltörpül ahhoz képest, hogy egyes élelmiszerláncok akár 100 ezerféle terméket kínálnak.

Mint ismert, a szerdai kormányülésen döntött úgy a kabinet, hogy július 1-jéig érvényben marad az alapvető élelmiszerek és az üzemanyag ársapkája. Az év elején bevezetett intézkedéssel a tavaly október 15-i szintre állították vissza a kristálycukor, búzafinomliszt, finomított napraforgó-étolaj, házi sertéscomb csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég, valamint az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalék zsírtartalmú tehéntej árát. A kormány tavaly novemberben az üzemanyagok árára is bevezetett egy felső határt. Azóta legfeljebb 480 forintot kell fizetni az E10-es benzin, valamint a dízel literjéért. Az intézkedésekkel az inflációt is sikerült kordában tartani: ezek hiányában a jelenleg 8,6 százalékos drágulás a 13 százalékpontot is meghaladhatná a kormány szerint.

Borítókép: Dávid Ferenc, a DK új országgyűlési képviselője