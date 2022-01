Ebben nem értünk teljesen egyet a szakértőkkel, akik azt mondják, hogy erre a középszintre szükség van a magyar önkormányzati rendszerben. Az biztos, hogy a megyék mára kiürültek, politikai elfekvőkké, kifizetőhelyekké váltak, ha maradnak is, új funkciót kell találni nekik, de ennek részleteiről még tart az egyeztetés. Adhatnának szakmai segítséget a településeknek, kistérségi szinten nem fenntartható intézményeket működtethetnének. A járások feleslegesek.

– fejtegette álláspontját a hétvégi Népszavában Wittinghoff Tamás, a „Szükség van a megyékre?” kérdésre válaszolva. Budaörs polgármesterét talán néhányan csak egy pikáns videóból ismerik, de a drót.infó a téma kapcsán kifejti, hogy Márki-Zay Péter nemrégiben témafelelősnek is felkérte. A portál a balliberális Telexet idézi:

„Márki-Zay Péter Budaörs polgármesterét kérte fel, hogy a hat párttal együttműködve dolgozza ki az ellenzék választási programjának önkormányzati fejezetét. Wittinghoff több mint harminc éve vezeti az ország egyik legjómódúbb települését, négy éve Karácsony Gergely árnyékkormányában is szerepet vállalt már a választás előtt.”

A drót.infó megjegyzi, hogy a megyék most is elsősorban terület- és vidékfejlesztési tevékenységet végeznek. A lap szerint nem kell meglepődni azon, hogy a balosok támadják a megyék politikai vezetőit. Mint kifejtik, 2019 őszén mind a 19 megyében a Fidesz-KDNP győzött, és ezt szerintük nem könnyű elviselni az ellenzéknek, ahogy azt a vidéki emberek mindennapossá vált liberális sértegetéséből is láthatjuk.

Az írás szerint az is fontos részletkérdés, hogy egy ezeréves intézmény eltörléséről alig több, mint két hónappal a választások előtt gondolkodnak el.

– A megyék és a járások beszántásával logikusan a járvány elleni védekezésben kulcsszerepet játszó, az oltásokat szervező megyei és járási kormányhivatalokat is nyilván eltörölnék Márki-Zay hordái, ha megtehetnék. Ha meg nem lenne megye, nyilván megyei kórház sem kellene, és ahogy az a baloldal egészségügyi tervei között már elhangzott, 10-15 centrum működne csak az országban– írták, hozzátéve, hogy mindeközben Kiss László, a baloldal bajai jelöltje a múlt héten aláírásgyűjtést kezdeményezett egy újabb megye létrehozása érdekében.

Borítókép: Wittinghoff Tamás polgármester az önkormányzat közgyűlésén a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének kétórás sztrájkja alatt a budaörsi városházán 2016. június 22-én.