Brüsszel elhibázott politikát folytat, és minden politikát finanszíroz, ami segíti a migrációt – mondta Orbán Viktor a visegrádi négyek kormányfői találkozója után – írja az Origo.

Csak a határ fizikai megvédésére nem ad pénzt Brüsszel – tette hozzá.

Az EU-nak ki kell fizetnie a határvédelem költségeit

– mondta a miniszterelnök.

Magyarország mindig is egy tisztességes megoldást javasolt Brüsszelnek, a költségek felét mi álljuk, míg a másik felét Brüsszel.

Az EU egyetlen olyan országot se támogasson, amelynek köze van a határokon lévő migrációs nyomáshoz.

A miniszterelnök kifejezte a szolidaritását a lengyelekkel, akik védi az uniós határt.

Eduard Heger, szlovák kormányfő arról beszélt, hogy folyamatosan foglalkozni kell azzal a hibrid veszéllyel, ami a lengyel-belarusz határon kialakult.

Andrej Babis, cseh miniszterelnök arról beszélt, hogy a visegrádi négyek jól működnek. Egyre több problémával, köztük a migrációval küszködik Európa – tette hozzá.

– Mindenki csak kritizálta Orbánt, amikor 2015-ben kerítést épített, míg most sok ország pénzt akar a bizottságtól, hogy kerítést építsen.

Babis szerint elfogadhatatlan, ami a lengyel-belorusz határon folyik. Minden szankciót támogatunk Minszkkel szemben. Végre csináljon valamit az energiaárakkal kapcsolatban az Európai Bizottság – mondta a cseh kormányfő egy másik témáról.

Nemcsak a saját határainkat védjük

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő arról beszélt, hogy a szolidaritás szintje és a pozitív válasz az ő aggodalmaikra, az egy nagyon építő dolog volt. Kifejtette, hogy a krízist Fehéroroszország idézett elő, ez egy politikai krízis volt, amiben az emberek csupán eszközök voltak arra, hogy káoszt idézzenek elő az EU-ban. Ezért mobilizálták a NATO-t és a többi szövetségesünket – tette hozzá.

– Folyamatosan védeni fogjuk a határainkat.

Az energetikai válságról azt mondta, hogy mostanra nagyon drága lett a szén-dioxid emisszió ára az unióban. Szólt arról is, hogy a földgáz-árak esetében is irreális árak vannak. Morawiecki szerint a dezinformáció is komoly veszélyt jelent a mostani helyzetben. Nagyon széles diplomáciai akciót indítottunk, hogy a világban számos partnerünk megismerje a véleményünket.

Mi nemcsak a saját, hanem az európai külső határait védjük, és az uniónak hálásnak kellene Orbán Viktornak a határok korábbi megvédése miatt

– mondta Morawiecki.

Borítókép: Andrej Babis, Orbán Viktor, Eduard Heger, Mateusz Morawiecki (jobbról balra)