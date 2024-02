A hétvégén tovább mélyült a bajnoki címvédő Bayern München válsága, miután a bajor sztárcsapat zsinórban harmadszor kapott ki a német labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában. A Bochum otthonában lejátszott mérkőzés végén a münchenieknél elharapództak az indulatok, a német válogatott Joshua Kimmich és a másodedző Lőw Zsolt között kis híján tettlegességig fajult a szóváltás.

Thomas Tuchel, a Bayern München vezetőedzője szakadó esőben áll a német első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott VfL Bochum–Bayern München mérkőzésen Bochumban 2024. február 18-án

Fotó: Martin Meissner / Forrás: MTI/AP

Egy hete, Leverkusenben bajnoki rangadót vesztett, szerdán a Lazio otthonában a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén maradt alul, vasárnap végül ismét Bundesligában, a nem éppen acélos Bochum otthonában kapott ki. Ez a Bayern München elmúlt bő egyhetes teljesítményének rezüméje.

A bajorok vasárnap viharos meccset játszottak. Ugyan vezetést szereztek, de aztán a hazaiak 3–1-re fordítottak Dayot Upamecano kiállítását kihasználva, a megfogyatkozott Bayern erejéből a hajrában az angol Harry Kane révén csupán szépítésre futotta. A feszültség egyre fokozódott a münchenieknél, amit a lefújás utáni a Joshua Kimmich és Lőw Zsolt másodedző közötti dühös vita tetézett – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Neuer tett rendet

A nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt találkozó 63. percében Thomas Tuchel vezetőedző lecserélte a csapat német válogatott sztárját, Joshua Kimmichet, aki már ekkor igen nehezen viselte a döntést. A középpályás láthatóan utána zaklatott állapotban volt, de az igazi botrány még csak ezután következett.

A müncheni Abendzeitung helyszíni riportere, Patrick Strasser az X-nevű közösségi oldalon hozta nyilvánosságra, miszerint Joshua Kimmich és a bajor klub magyar másodedzője, Lőw Zsolt között heves szóváltás alakult ki, ami majdnem tettlegességig fajult – derült ki az Origó oldaláról. Állítólag a csapatkapitány Manuel Neuer tett rendet a veszekedő felek között, egy videón pedig az látható, ahogy Lőwöt az öltözőbe kísérik. A bajorok gyengélkedése miatt már eddig is feszült volt a helyzet a klubnál, a Bochum elleni fiaskó csak olaj a tűzre. A német lapok nemrégiben arról is cikkeztek, hogy a vezetőedző Thomas Tuchel azt mondta játékosainak, nem olyan jók, mint gondolta. Ezt a német szakember hevesen tagadta.

A mentalitás legyőzte a minőséget

A balhé után azonnal belső tárgyalást rendelt el a Bayern München, amelynek témája a Tuchel vezette edzői stáb jövője a klubnál. A német szakember tavaly márciusban lett a Bayern vezetőedzője, s hozta magával állandó segítőjét, Lőw Zsoltot is, akivel korábban a PSG-nél és a Chelsea-nél is együtt dolgozott. Tavaly ugyan megszerezték a német bajnoki címet, de azt lényegében csak a Dortmund utolsó fordulós bénázásának köszönhették, és általánosságban elmondható, hogy az előző vezetőedző, Julian Nagelsmann leváltása, illetve Tuchel kinevezése nem nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, dacára annak, hogy Harry Kane leigazolása kiváló döntésnek bizonyult. Tavaly ilyenkor a bajor klub minden fronton harcban volt a győzelemért, Nagelsmann-nak viszont egy-két rosszabbul sikerült meccs után mégis mennie kellett. Jelenleg sokkal rosszabb helyzetben van a Bayern, amely a Német Kupából a harmadosztályú Saarbrücken ellen már kiesett, a bajnokságban nyolc pont a hátránya az éllovas mögött, és a BL-nyolcaddöntőben is hátrányból várja a visszavágót. A Bayern vezérigazgatója, Jan-Christian Dreesen nyilatkozata is keserűséget sugallt a Bochum elleni vereség után:

Nagyon sz... érezzük magunkat. Ma a mentalitás legyőzte a minőséget, egyáltalán nem vagyunk elégedettek

– árulta el a sportvezető.

És hogy jövő héten is Tuchel irányítja-e a csapatot?

– Természetesen – felelte szűkszavúan a vezérigazgató.

Bundesliga, 22. forduló

VfL Bochum–Bayern München 3–2 (2–1)