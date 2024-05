A királyi család tagjairól mostanában előszeretettel készítenek festményeket. A Károly királyról készült portrét nemrég mutatták be, és most Katalin hercegné is meg lett festve.

A Károly királyról készült kép sem aratott osztatlan sikert, de a Vilmos herceg feleségéről készült festményt egyenesen szörnyűnek tartják az emberek. A brit-zambiai művész, Hannah Uzor készítette el Katalin hercegné új portréját, amit a Tatler Magazin a címlapjára tett – írja a Life.hu.

A festmény igen hamar híres lett, de negatív értelemben: az emberek ugyanis szönyűnek találják az elkészült művet.

"Ez a portré borzalmas, annyi csodálatos művész van, biztosan találtak volna egy jobbat" - írta valaki.

"Nagyon gyenge portré, amely egyáltalán nem tükrözi a walesi hercegnő szépségét és eleganciáját" - fejtette ki a véleményét egy másik hozzászóló.

Nem vagyok Katalin-rajongó, de ez a portré sértő

- vélekedett valaki. A igazán kritikus kommentelők egyike pedig az írta, hogy ez egy "középiskolai művészeti osztály szintje".

A vélemények eléggé hasonlók voltak, és abban mindenki egyetértett, hogy az elkészült mű kicsit sem hasonlít Katalin hercegnére.



Hogy a királyi család tagjai hogyan fogadták a festményt, arról nincs hír. Katalin hercegné sem fejtette még ki a véleményét, de egészen valószínű, hogy nem ezzel van elfoglalva: márciusban jelentette be, hogy rákos megbetegedéssel küzd, jelenleg kezeléseket kap.