Az új kutatás szerint a Viagra és a hasonló hatásmechanizmusú szerek veszélyes gyógyszerkölcsönhatásba léphetnek az anginás fájdalomra használt nitrátokkal. A probléma azért lehet jelentős, mert sok páciensben egyszerre vannak jelen a potenciaproblémák és a szívpanaszok, így a kölcsönhatás veszélye nem elhanyagolható.

Az Amerikai Kardiológiai Kollégium folyóiratában, a Journal of the Americal College of Cardiologyban frissen publikált svéd tanulmány szerint a pácienseknél fokozza a súlyos megbetegedés és halál kockázatát, ha valaki együtt szedi ezt a két hatóanyagot. Márpedig a merevedési zavar és a szívbetegség kéz a kézben jár.

A merevedési zavar a középkorú és idősebb férfiakban közönségesen előforduló probléma, ami szoros összefüggést mutat a koszorúér-betegséggel.

A nitrát típusú hatóanyagokat (például nitroglicerin) elterjedten alkalmazzák az anginás mellkasi fájdalom kezelésére. Mindkét gyógyszercsalád vérnyomásesést idézhet elő, ezért együttes szedésük ellenjavallott. Azonban – noha egyre több férfinak írják fel mindkettőt – kevés adat van arról, vajon mi történik a való életben, ha mégis együtt veszik be őket.

„Az orvosok egyre növekvő igényt tapasztalnak a merevedési zavar elleni gyógyszerek iránt a szív- és érrendszeri betegségben szenvedő férfiak részéről” – mondta el Daniel Peter Andersson, a stockholmi Karolinska Intézet munkatársa és a tanulmány rangidős szerzője.

Ugyanakkor a nitrátokat szedő koszorúérbeteg-páciensek fokozott eséllyel tapasztalhatnak negatív egészségügyi következményeket a merevedésizavar-gyógyszerek hatására.

A tanulmányban 61 487 olyan férfi adatai szerepeltek, aki szívinfarktuson vagy intervenciós koszorúér-beavatkozáson esett át, és a megelőző hat hónap során legalább két alkalommal írtak fel neki nitrátot. A kezelt csoportnak azok számítottak, akik emellett legalább két PDE5-gátló-receptet is kiváltottak. A vizsgálatba bevont férfiak közül 55 777-et kezeltek nitráttal és 5710-et nitráttal és PDE5-gátlóval egyaránt.

„Célunk az, hogy rámutassunk az alapos, betegközpontú mérlegelés szükségességére a PDE5-gátlók felírása előtt, ha nitrátokkal kezelt férfiakról van szó – emelte ki Andersson.

Tapasztalataink egyben alátámasztják, hogy indokolt tovább kutatni a merevedésizavar-gyógyszerek kétélű viselkedését a szívbeteg férfiakban.”

