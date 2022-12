Kevermesen tíz éve alakult meg a Szent Orsolya Kórus. Akkor érkezett a településre egy fiatal, agilis, zeneakadémiát végzett plébános, Tóth Roland. Arra gondolt, milyen szép lenne, ha az egyházi alkalmakkor gyermekek énekekkel, versekkel lépnének fel, így az ő kezdeményezésére elkezdődött az iskola tanulói körében a kórusszervezés.

– Olyan jól sikerültek az első alkalmak, hogy a kórust valami a folytatásban is egyben tartotta. Akkor 24 kevermesi iskolás csatlakozott. A gyerekek élvezték a próbákat és azokat a lehetőségeket, iskolai és községi programokat, amikor kiállhattak a közönség, az ünnepségek résztvevői elé és megmutathatták tudásukat. Kollégámmal, Kiss Ildikóval és az iskolavezetés támogatásával olyan plusz közösségi alkalmakat is kínáltunk és kínálunk a diákoknak (pizsamaparti, kirándulás, táborozás), amelyekkel igyekszünk még jobban összekovácsolni a gyerekeket – sorolta törekvéseiket Lakatosné Juhász Veronika.

Az atya már nem szolgál Kevermesen, ám a mai napig művészeti vezetőként segíti a kórust. Valami őt is itt tartja...

– Hálásak vagyunk a segítségéért, a lelkesedéséért. És azoknak a tanítványainknak a visszatéréséért is, akik kirepülve az iskolánkból, időről időre eljönnek és énekelnek a kórusban. Jelenleg harmincan vagyunk, harmadik osztályos a legfiatalabb kórustag. Kicsi iskola a kevermesi, de a szívünk annál nagyobb. És ez a szív most együtt dobban, mert izgalmas kihívás elé nézünk szombaton. Szekeres Adrien koncertjein a helyi zenei közösségek is bemutatkozási lehetőséghez jutnak, így mi is megcsillanthatjuk a művésznő koncertjén kórusunk zenei felkészültségét. Két dalban közreműködünk. Nagy az izgalom, a várakozás – tette hozzá a kórus vezetője.