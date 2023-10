Nyugalom szigete a modern világban!!! Megvételre kínálok Békés vármegyében, Magyarország egyik legkedveltebb történelmi fürdővárosában Gyulán, festői környezetben elhelyezkedő, mediterrán stílusban megépített, 1165 m2 telken található, 415 m2-es családi otthont. Az ingatlan elhelyezkedése egy erdő mellett található, csendes, nyugodt környezet fogad bennünket, napközben hallgathatjuk a madarak énekét, sőt még az állatvilágot is van szerencsénk szemügyre venni, hiszen az őzek a telekhatárig merészkednek. A kert szépen parkosított, teljesen beleolvad a környezetbe, amelynek öntözését egy automata locsolórendszer biztosítja fúrt kútról. Ha a nyári meleg napokon vagy esetleg még ősszel is lenne kedvünk egy kis fürdőzéshez, erre lett kialakítva egy áramoltató, hőszivattyús, fűthető medence, napozó, pihenő résszel, és ha tovább folytatnánk a pihenést, akkor egy infra szauna is rendelkezésünkre áll.

Az ingatlan építésekor, amely 2017-ben valósult meg, minden modern technológiát felhasználtak (falazat 44 cm-es Wienerberger hőszigetelt tégla, 8 kw inverter napelemekkel, padlófűtés, vízteres kandalló, 400 literes puffertartály, háromrétegű hőszigetelt nyílászárók, három fázis , 3x12 amper, héjazat betoncserép, szolárfólia, 10 cm-es kőzetgyapot, 5cm hungarocell). A felsoroltak alapján tudhatjuk, hogy ez az ingatlan nagyon energiatakarékos, minimális rezsivel rendelkezik. Az ingatlanba való bejutást kertkapun keresztül is megtehetjük, de a dupla állásos garázsba való bejutást "euró"elnevezésű elektromos kapu biztosítja.

Az ingatlan fel van szerelve riasztórendszerrel, kamerarendszerrel, illetve képernyős kaputelefonnal. Nagyon sok pozitív dolgot írhatnék még! Kérem Önt, ha felkeltette ez a csodálatos modern otthon az érdeklődését akkor szíveskedjen hívni! Előre egyeztetett időpontban az ingatlant megtekintheti.

