A négy sportágat – az előbbi mellett a sportmászást, a gördeszkát és a breaktáncot – felvonultató sorozat első megméretésére öt hete, Sanghajban került sor. Itt Kempf a 21. lett úgy, hogy az első menetében kétszer is elesett, az első után kerékpárt is kellett cserélnie. Elmondása szerint sokat volt külföldi edzőtáborban, hogy be tudja gyakorolni három „húzótrükkjét”, amiket versenyen korábban még nem csinált meg. A gyakorlás jól sikerült, a verseny első körében azonban „egy technikai hiba belecsúszott az egészbe”.

– Utána magam miatt megpróbáltam bizonyítani, hogy a második körömet meg tudom csinálni olyanra, amilyenre szeretném, az egészen jól sikerült. Volt tehát negatívum is, de összességében pozitívumként fogom fel ezt az egészet – értékelt Kempf, aki szerint két szintet lépett előre azzal, hogy meg tudta csinálni ezeket a trükköket élesben is. – Lehetett volna jobb az eredmény, de nem bánkódom. Elégedett vagyok magammal, hiszen mindent beletettem, amit tudtam.

https://videa.hu/videok/origo-sport/sport/kempf-zozo-van-esely-kijutni-2024-bmx-kvalifikacio-yjerP8rQaJOx4W7T

A budapesti viadalra előre tekintve azt mondta: nehéz reális eredményt meghatározni, mivel „nagyon egyedi lesz a pálya, amilyet még soha nem láttunk sehol”, nem lesz megfelelő pályaelem a legtöbb trükkhöz, amit gyakoroltak a versenyzők. Így amennyiben kihozza magából a maximumot, az elért helyezéstől függetlenül nem lesz csalódott.

A matematikai esély megvan

A sanghaji és a budapesti fordulóból helyezésének átlaga rangsorol majd a kvótaszerzés szempontjából.

– Matematikai esély még van, de nagyon nehéz lenne megszerezni – hangsúlyozta.

A gyulai bringás 2013-ban világbajnok volt, majd néhány évre felhagyott a versenyzéssel, és akkor vetette bele magát ismét az edzésekbe, amikor kiderült, hogy a park versenyszám bekerült az olimpia programjába. A debütálás három éve, Tokióban volt. Úgy látja, manapság nagyon más, sokkal erősebb a mezőny, profibb lett a szemlélet és a versenyzők felkészülése, a körülöttük lévő edzők, segítők is annak hatására, hogy ötkarikás sportág lett.