Sutyinszki István elmondta, hogy idén az FT Európa-bajnokságot Írországban, a világbajnokságot pedig az Egyesült Államokban rendezik meg. Mivel a tereplövészet nem olimpiai sportág, a versenyzőknek nincsenek szponzoraik, így bármilyen jók is a magyar tereplövészek, nem tudnak kijutni sem az Eb-re sem a vébére, ami több millió forintos költség lenne és amit egyik hazai versenyző sem tud kifizetni.

– Emiatt idén én inkább az az apróvad vadászat stílusában űzött Hunter Field Target sorozatra (HFT) koncentrálok, FT-re kevesebbet edzek – vázolta idei terveit Sutyinszki István.

A mogyoródi pályát kifejezetten nehézre építették, ezzel és a a viharos széllökésekkel is meg kellett küzdeni a tereplövészeknek.

– Sajnos nem igazán boldogultam a széllel, de ugyanígy volt a múltkori HFT Magyar Kupa-versenyen is. Azért így is reméltem, hogy most is sikerül dobogóra állnom – mondta a szarvasi tereplövész. – A legnehezebb álló célokból hármat is elhibáztam a szél miatt miatt, és egy térdelőbe is belemozdultam. Az ülő célokon még további tizenegyszer rontottam, így a versenyt tizenöt hibával és harmincöt ponttal zártam. A végén kiderült, hogy volt a pályán egy szabálytalan cél, amit kivettek a versenyből, így nekem hiába sikerült ledöntenem, nem kaptam érte pontot. A harmincnégy pontos eredményemmel holtversenyben a harmadik helyen álltam a debreceni Európa-bajnok Fejes Tóth Istvánnal. A szétlövést térdelő célokkal kezdtük, ellenfelem elhibázta az elsőt, a másodikat lelőtte, nekem viszont sikerült mindkettőt ledöntenem, így bronzérmes lettem. Örülök, hogy a kevés gyakorlás ellenére sikerült a dobogón végeznem, remélem ez legközelebb is összejön.