Hódmezővásárhelyi FC–Füzesgyarmati SK 4–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Hódmezővásárhely, 300 néző. Vezette: Nagy Attila László (Toplánszki Szabin, Szabó Laura Emerencia).

Hódmezővásárhely: Deczki – Guth, Török, Zana, Zámbori (Orosz, 46.) – Dóra, Mahler – Sipos (Tóth P., 46.), Rabecz V., Gréczi (Molnár B., 73.) – Pleszkán (Borbás M., 82.). Vezetőedző: Antal Krisztián.

Füzesgyarmat: Fildan – Béres, Hadnagy, Csáki (Sándor, 82.), Pinte – Bódis, Dlehány (Jámbor, 89.) – Szakács, Kis Sz., Jónyer – Szabó B. (Achim, 61.). Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Gólszerző: Pleszkán (9., 67.), Tóth P. (86.), Borbás M. (89.).

A sárrétiek első hibáját kihasználta a hazai együttes, Pleszkán révén, ám a folytatásban a gyarmatiak már sikeresebben szűrték meg a vásárhelyi akciókat. A házigazdák kezdeményeztek valamivel többet, a támadó harmadban azonban elfogyott a tudományuk.

A második félidőre sem változott látványosan a játék képe. A házigazdák támadtak és ennek a 67. percben egy újabb Pleszkán-gól lett az eredménye. A gyarmatiak próbáltak váltani és átvenni az irányítást, de pontatlanok voltak elöl, a vásárhelyiek cseréi ellenben jól sültek el, és a kinyíló sárréti védelmet a hajrában kétszer is eredményesen kontrázták meg.

Jó: Pleszkán, Gréczi, Mahler, ill. senki.

Boros Tibor: – A játék képe alapján sokkal kisebb volt a különbség a csapatok között. Sajnos ma is bebizonyosodott, hogy nagyon rossz passzban vagyunk. Úgy kaptunk négy gólt, hogy az ellenfélnek nem is volt ennyi ziccere!



További eredmények: Szeged II.–FC Dabas 3–0, Vasas II.–Martfű 2–0, Szolnok–Erzsébeti SMTK 3–0, Cegléd–Kecskemét II. 0–6, Pénzügyőr–Monor 2–0.