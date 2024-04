Szorosan alakult az első játszma eleje, inkább a MÁV Előre birtokolt minimális előnyt, de azután Margarita Stepanenko és Pintér Andrea pontjaival a Csaba vezetett – már négy ponttal is, a hazaiak edzője ekkor unta meg a tehetetlenkedést és kért időt. Duran Matos és Josipa Markovic vezérletével nagyon gyorsan le is dolgozott három egységet hátrányából a pályaválasztó. Remek blokkokkal aztán visszaállt a korábbi állapot. A vasutasok próbáltak zárkózni, amikor két pontra feljöttek, Tóth Gábor, a vendégek trénere időt is kért. A csabaiak – elsősorban a remekül sáncoló Pintér Andrea jóvoltából – ismét elléptek néggyel. A hazaiak azonban megrázták magukat és egy nagy sorozattal kiegyenlítettek. Ekkor – 23:23-nál – jött az újabb vendégidőkérés, de egy hosszú Paszkova-ütés után a MÁV Előre jutott először játszmalabdához és egy blockouttal meg is nyerte a már elvesztettnek hitt szettet.

Glemboczki Zórán nem múlott semmi, 15 pontjával csapata legeredményesebb játékosának bizonyult

Fotó: Imre György

A hazaiak kezdték jobban a második játékot, de aztán Pintér Andrea ászával, Glemboczki Zóra pontos ütésével és Bodnár Dorottya blokkjával fordított a Csaba. Ismét a hazaiak percei következtek, visszavették a vezetést, és elléptek két ponttal, jött is Tóth Gábor időkérése. A viharsarkiak igyekeztek, de a MÁV-osok magabiztosan meneteltek, 16:12-es hazai vezetésnél másodjára kellett időt kérni a csabai edzőnek. Glemboczkiék végül összekapták magukat és 17-nél beérték a házigazdát. Markovicék újra megléptek hárommal, de 20-nál ismét egyenlő lett az állás, ekkor Przybylak hívta magához az övéit. A hajrát megint csak nagyon elrontotta a BRSE, a Fehérvárnak három szettlabdája is volt, s csak egyet rontott, Dvoracek labdájába ugyanis csak beleérni tudott Kertész Petra, így a másodikat is behúzta a Fejér vármegyei alakulat.

Stepanenko révén ugyan a Csabáé volt a harmadik szett első pontja, de a MÁV Előre tűnt precízebbnek, nyitásfogadásban és támadásban is, nem volt véletlen a hárompontos vezetése, 8:6-nál megint csak a csabai edzőnek kellett időt kérnie. Együttese megkezdte a felzárkózást, de nem sikerült kiegyenlíteni. Aztán megint csak a hazaiak kaptak el egy jobb időszakot és 17:14-nél Tóth Gábor a második időkérését is ellőtte. Hosszú percekig ugyanabban a ritmusban zajlott a mérkőzés: hárommal vitt a MÁV Előre, majd kettőre felzárkózott a Csaba. Nagy hajrát vágott ki a BRSE, amely 22-nél beérte a vendéglátóját, de a remény gyorsan elillant. Dvoracek duplája után Matos már a mérkőzésért nyithatott. A dominikai rontott, ám hibáját Dvoracek azonmód korrigálta és a MÁV Előre kiegyenlítette a bronzcsatát.

Az egyik fél három győzelméig tartó bronzmérkőzés állása: 1–1.

Lukasz Przybylak: – A lehető legjobb választ adtuk a keddi meccsre. Nagyon fontos győzelmet arattunk, különösen annak fényében, hogy a csapat egészségével még mindig vannak gondok. Tapasztalt vezérek nélkül is sikerült nyerni, és ez a diadal az egész szezonos építkezés gyümölcse. Hálásak vagyunk a szurkolóinknak, akik pazar atmoszférát teremtettek itthon.

Tóth Gábor: – A problémák az első szettben kezdődtek, ahol leadtunk egy nagyobb előnyt a végén, és sajnos az a tapasztalat a szezonban, hogy ha ez megtörténik, akkor ebből a gödörből mentálisan képtelenek vagyunk kimászni. A MÁV sokkal jobb csapat annál, hogy ezt megengedjük magunknak. A támadóhatékonyságunk a meccs nagy részében egyénileg és csapatszinten sem volt megfelelő, Glemboczki Zóra hozta egyedül a szükséges teljesítményt. Hasonló volt a helyzet a hazai meccsen is, azzal a különbséggel, hogy akkor a centereink sokkal hatékonyabbak voltak, mint most. Valószínűleg hosszú párharc lesz, erre számítottunk, és most nem tettünk meg mindent azért, hogy ez ne így legyen.

MÁV Előre Foxconn–Swietelsky-Békéscsaba 3:0 (23, 22, 23)

Extraliga női mérkőzés, a 3. helyért, 2. találkozó. Székesfehérvár, 162 néző. V.: Kiss Z., Adler.

MÁV Előre: Matos 15, L. Andersson 4, Dvoracek 18, Markovic 17, Orosz B. 6, Király-Tálas 5. Csere: Kovács E. (liberó), Vacsi, Pallag. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

Békéscsaba: Paszkova-Kaneva 8, Pintér A. 11, Stepanenko 7, Glemboczki 15, Bodnár 3, Aydinogullari 2. Csere: Kertész (liberó), Kump 1, Strumilo 1, Kotormán. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 6:5, 7:11, 11:12, 11:15, 16:18, 17:21, 23:23. 2. szett: 3:1, 4:6, 10:8, 16:12, 20:17, 20:20, 24:21. 3. szett: 6:3, 10:6, 10:9, 14:11, 17:14, 20:18, 22:22, 24:22.