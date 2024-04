A MÁV Előre vette fel hamarabb a mérkőzés ritmusát, egy négyes sorozattal már 6:2-re is vezettek, amit egy Dvoracek-rontás szakított meg. Ritkán, de láttunk egy-egy gyilkos csabai ütést, 5:8-nál Paszkováét, de alapvetően a vendégek uralták a meccset. Duzzadtak az önbizalomtól, míg hazai oldalon inkább tanácstalan tekinteteket láthattunk. A játék Tóth Gábornak sem tetszett és 6:10-nél időt kért, majd miután sok minden nem változott, 8:13-as állásnál is. Cserélt is két poszton, Margarita Stepanenkót Luna Becic, Cansu Aydinogullarit, Kotormán Réka váltotta. Azonban egyre csak nőtt a különbség, hat-hét pontos előnyt mutatott az eredményjelző. Aztán Becic nyitásai után Paszkova-Kaneva pontjaival, egy nagyszerű 8:1-es szériával egy pontra felzárkóztak a hazaiak. Ekkor már a vendégek edzője kért időt. Margarita Stepanenko is elkapta a fonalat és neki köszönhetően 22-nél csapata beérte a MÁV Előrét. Átvenni a vezetést azonban nem tudta, mert az utolsó három labdamenet a fehérváriaké lett.

Extraliga: elveszett a pályaelőny

Fotó: Imre György

Átérezte a játszma fontosságát a Békéscsaba, mert az eddigieknél harcosabb, agilisabb röplabdával rukkoltak elő, ami hárompontos előnyben mutatkozott meg. Ami azonban a jó fehérvári blokkoknak köszönhetően pillanatok alatt elolvadt. Hogy a csabaiak is tudnak jól sáncolni, azt ezután láttuk meg, Pintér Andrea blokkjai után először volt négy pont a differencia. Igen ám, de ismét jött a szokásos hullámvölgy és 12:12-nél Tóth Gábor időkérése. Hiába dolgozott ki újra némi előnyt a BRSE, a MÁV Előre mindig visszazárkózott, majd fordított. A szettért is ők nyithattak, nem hagyták ki ziccert és övék lett ez a játék is.

Fej-fej mellett haladtak a felek a harmadik játszmában. A Békéscsaba az első harmadában lódult meg, öt egymást követő ponttal hozott össze egy négypontos vezetést. Az öröm csak rövid ideig tartott, mert a Maia Patricia Dvoracek vezérelte vendégek egy szemvillanás alatt ledolgozták a hátrányukat. Vett egy mély levegőt a Békéscsaba és el tudott lépni három egységgel. Ezúttal sikerült megőrizni, sőt, növelni is az előnyt és Glemboczki Zóra pontjával szépített a csapat.

A Békéscsaba vett jobb rajtot a negyedik szettben, de a vendégek többek között a fiatal Orosz Bianka megmozdulásaival csavartak egyet az eredményen és máris jöhetett Tóth Gábor időkérése. Ezután a BRSE összekovácsolt egy tízes (!) sorozatot és megnyílt az esély arra, hogy kiegyenlítse a szettarányt. A látogatók azonban összekapták magukat és megfelezték a hátrányukat. Arra azonban már nem maradt energiájuk, hogy fordítsanak, Bodnár Dorottya blokkja ugyanis szettlabdát, a center leütése egyenlítést ért.