Százhalombattai KSE–Békéscsabai KK 94-88 (27-24, 20-13, 23-27, 24-24)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport, rájátszás. Százhalombatta, 150 néző. Vezette: Hervay, Farkas P., Nagy B.

Százhalombatta: CSÍK 22/6, Seregély 12/12, TÓTH M. 21/3, KOVÁCS G. 22/12, Láncos 8. Csere: Kovács M. 7/3, Montai 2, Fiedor, Novák, Rácz. Edző: Törőcsik Marcell.

Békéscsaba: SUCOV 20/12, Vodila 7, CVIJIN 14/3, Varga Á. 12/9, Fábián 4. Csere: Kurtucz 3/3, Hajdu 3, Balog G. 15/3, Vágvölgyi 2, Varga Z. 8/6, Scherber. Edző: Vuk Pavlovics.

Az első negyed első felében nem záporoztak a kosarak, ám azután szépen lassan belőtték magukat a játékosok, igaz a kölcsönösen hektikus játék miatt egyik fél sem tudott jelentősebb előnyt kialakítani. A csabai párharchoz hasonlóan ezúttal is a házigazdák jártak néhány ponttal előrébb, a vendégek csak megközelíteni tudták őket. A második etap elején Kovács Gergely két triplájával 9 pontnál volt a legnagyobb különbség 37-28-as állásnál. A viharsarki együttes is Kurtucz, majd Sucov távolijával került közel a battaiakhoz (37-34), a negyed végjátékában azonban 10 pontra duzzadt a hazaiak fórja.

A Százhalombatta szurkolói buzdítása közepette egy ideig szünet után is tartani tudta ezt a stabil különbséget, amit a BKK Sucov két újabb „trojkájával” felezett le a 26. percben (58-52). A negyed finisében Csík és Balog Gábor dobópárbaját követően is megmaradt ez a távolság. Az irányító volt az, aki az utolsó játékrész elején újabb rohamra vezette a Békéscsabát, amely két esetben négy pontra zárkózott fel. A kritikus pillanatokban azonban mindig akadt olyan játékos, aki átsegítette a nehézségeken a helyieket. Sucov és Varga Ákos a meccs finisében még egyszer elérhető közelségbe lőtte a látogatókat (92-88), a helyiek azonban két büntetővel lezárták a meccset. A párharc vasárnap 17.30 órától zárul a csabai Evangélikus sportcsarnokban.

A győztes biztosan bennmarad és az Atomerőmű SE U23-as csapatával mérkőzik a 9. hely eléréséért, a vesztes pedig tovább küzdhet a bennmaradásért.

Törőcsik Marcell: – Először is szeretnék gratulálni mindkét csapatnak, azt gondolom, hogy aki kilátogatott, egy jó és izgalmas mérkőzést láthattak. Nagyon örülünk annak, hogy kiegyenlítettük a párharcot, bízom benne, hogy a vasárnapi csatának ugyan ilyen akarattal, ilyen küzdéssel tudunk nekimenni, és akkor eredménytől függetlenül elégedettek leszünk. Természetesen nem feltartott kézzel megyünk, hanem ami a csövön kifér, próbálunk továbbjutni.

Vuk Pavlovics: – Gratulálok a Százhalombattának, nagyon jó energiával játszott, főleg az első félidőben, amit tudott tartani az egész mérkőzésen. Bennünk nem volt már annyi erő, hogy visszajöjjünk. Viszont most koncentrálnunk kell a következő, mindent eldöntő mérkőzésre. Át fogjuk beszélni, mi az amin még javítanunk kell.