Optimum Solar-Békési FKC U21–CSIKO SE Orosháza 32–31 (16–17)

Héjja Ádám (labdával) csapata vereséggel zárta az alapszakaszt

Fotó: Zsedényi Péter

NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 200 néző. V.: Biri, Kiss S. Békés: Vigh 1 – Fekete B. 5 (2), Furka, Szabó Zs., Novák E. 4, Kádas N. 10, Szabó G. 5 (2). Csere: Gyebnár, Nagy M. (kapusok), Kiss-Horváth 4, Kádas V., Fábián 2, Lukács I. 1 (1), Ramotai, Miszlai, Ritter. Edző: Vólent János. Orosháza: Pajkó – Nagy Kristóf 2, Pásztor M. 5 (2), Borbély 1, Nadicsán 4, LUKÁCS 5, NAGY KONRÁD 6. Csere: ÁRGYELÁN (kapus), Ambrus, Farkas S., Héjja 3, Míg 4, Nánási, Simon, Pásztor Á. 1, Szöllősi. Játékos-edző: Héjja Ádám.

Kiállítások: 12 perc+Szabó Zs. kizárva, ill. 12 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 2/2.

Héjja Ádám: – Az első félidőt rosszul kezdtük, de tudtunk fordítani a játékrész végére. A második félidőben is volt egy hullámvölgyünk, amikor négy góllal is vezetett az ellenfél, de vissza tudtunk jönni ikszre. A mérkőzés végén pedig most nem nekünk jött ki a lépés. A hibáinkból tanulnunk kell a felsőházra, mivel ott ezek nem fognak beleférni. A vesztes meccs ellenére azért van miért örülnünk is, mivel a fiatalok, akik eddig kevesebb szerepet kaptak, jól teljesítettek, melyhez külön gratulálok nekik.

Mezőtúri AFC–FISE-Újkígyós 37–32 (20–15)

NB II.-es mérkőzés. Férfi. Mezőtúr, 200 néző. V.: Győr, Hadas. Újkígyós: Kiss N. – Müller 1, BALOGH J. 10 (4), BALÁZS 6, Fekete G. 2, Mezei 3, Farkas 4. Csere: Ecker, Kecskeméti (kapusok), Endrei, Gábor 4, Harangozó 1, Ivanics, Kádas 1, Fekete L. Edző: Szabó Zsolt. A Mezőtúr legjobb dobója: Murányi 11 (2). Kiállítások: 12 perc+Losonc László és Schnetter Krisztián kizárva, ill. 18 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 6/4.

Szabó Zsolt: – Gratulálok a csapatomnak, hogy így helytállt a hazai pálya minden előnyét élvező Mezőtúr ellen. Többet érdemeltünk volna, de dolgozunk tovább.

Berettyó MSE–Kondorosi KK 29–24 (12–10)

NB II.-es mérkőzés. Férfi. Berettyóújfalu, 300 néző. V.: Fibec, Herbák. Kondoros: Sztancsik – Molnár 1, Papp 2 (2), Polgár 5, Branyiczki 9, Lőrinczi 6, Gazsó 1. Csere: Pankotai (kapus), Guba, Istenes I., Kasnyik V., Kasnyik T. Edző: Kósa Balázs. A Berettyó legjobb dobója: Szabó Á. 7 (1). Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 2/2.

Kósa Balázs: – Nem tudtuk kihasználni, hogy nagyszerű kapusteljesítményünk volt negyven percig. Nehéz helyzetben vagyunk, de nem adjuk fel.