Bár a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE csapata éppen egy hónapja játszott utoljára bajnoki mérkőzést (emlékezetes párharc végén egy a rendkívül fontos győzelmet arattak az Alba Fehérvár KC ellen), nem maradtak játék nélkül a lila-fehérek, hiszen a Kisvárdával kétszer, az MTK Budapesttel egy ízben összecsaptak gyakorlómérkőzés keretében.

A Vasas SC újonc létére kifejezetten jól szerepel az idei kiírásban, amit az eddig begyűjtött tizenkét pont is bizonyít. Persze nem véletlen ez a szereplés, hiszen Konkoly Csaba lányai óriási lendülettel, megilletődöttség nélkül vetették bele magukat ősszel az élvonalbeli küzdelmekbe, amit a lila-fehérek testközelből is megtapasztalhatták a szeptemberi békéscsabai mérkőzésen, amikor a fővárosiak 26–23-ra győztek és mindkét pontot elhappolták a csabaiak orra elől. Nem csupán a viharsarkiak estek áldozatul az angyalföldi piros-kékeknek, hiszen már az első fordulót győzelemmel nyitották, a NEKA 27-23-as legyőzésével, mit több, a Vác és a Kisvárda gárdáját is két vállra fektették, míg az MTK Budapest és a Kozármisleny otthonában döntetlent játszottak. A téli szünetet követően azonban némiképp megtorpantak a fővárosiak, és hazai pályán a Fehérvártól, majd a Budaörstől is kikaptak, akiktől előrehozott mérkőzésen még idegenben is vereséget szenvedtek. Sőt, még a „tavaszi” etapot sem kezdték igazán jól, lévén Balatonbogláron is beleszaladtak a késbe, a NEKA 28-24-es vereséget mért rájuk, mint ahogyan a Debrecen is. A jég számukra is az előző fordulóban tört meg, amikor is Dunaújvárosban nyertek 29-27 arányban, amivel három hónapos nyeretlenségi szériát szakítottak meg.

A Békéscsaba számára sem jött éppen jókor az egy hónapos szünet, mert az Alba Fehérvár ellen egy négymeccses nyeretlenségi szériát zártak le. Nagy pozitívum volt, hogy a januárban súlyosan megsérült, keresztszalag-szakadást szenvedett és márciusban Dr. Berkes István által megműtött Marija Lanistanin, és a további két féltávnál távozó játékos, Termány Rita, valamint Tamara Jovicsevics pótlására érkező török Kücükyildiz Özdemir Fatos és a fiatal horvát Andela Zagar egyformán kiváló, gólerős játékkal mutatkozott be lila-fehér mezben.

A győzelemmel pontszámban ugyan beérte a rivális NEKA csapatát az Előre, a kiesési zónából való tényleges elmozduláshoz azonban létfontosságú lenne szombaton győzni.

A Vasassal legutóbb 2018 januárjában csaptak össze a lilák a fővárosban, és akkor 28-24-es vereséggel voltak kénytelenek hazatérni. Ezt követően a már említett vesztes őszi mérkőzésen találkozott ismét egymással a két csapat.

A szombati találkozón a lila-fehérek szeretnének revánsot venni, erre 18 órától lesz lehetőségük. A mérkőzést az Andorka Miklós, Hucker Róbert bírópáros fújja majd.