Gyomaendrődön nagyon várják már a közelgő tavaszi idényt a helyi focisták. A Vármegyei I. osztályú bajnokságban érdekelt csapat február 24-én Tótkomlóson vívja első tétmeccsét, melynek tétje a Magyar Kupában való indulás lesz. Egy héttel később pedig a pontvadászatban vált élesre az idény, ahol indításként a Szeghalmot fogadják.

– A srácok szerették volna, hogy ne álljunk le az őszi idényt követően, így azután december során heti egy-két alkalommal rendre összejártunk focizni a csarnokba. Azt érdemei munka január legelején indult, részt vettünk a megyei teremkupán, ami csapatépítő programnak sem volt utolsó. Azt követően sok szabadtéri futást tartottunk, illetve spinning edzések is szerepeltek a programban, a labdás gyakorlatok ezen a héten kerültek túlsúlyba – részletezte a felkészülés főbb állomásait Karászi László edző.

A tréner január végétől szombati edzőmérkőzéseken is felmérhette hol tart csapata. A Kisújszállást 4–2-re, a Kondorost 3–1-re, míg a Medgyesbodzást 7–1-re múlták felül, ezen a héten pedig még hazai pályán megmérkőznek az Előre második számú együttesével is.

– A gyakorló mérkőzések tapasztalata pozitív, ami annak is tulajdonítható, hogy a téli tréningeken az ősszel több szerephez jutó játékosok voltak túlsúlyban, akikre a tavaszi csapatot is alapozzuk. Változatlanul koncepció a helyi nevelésű fiatalok szerepeltetése, akik közül páran egyre több lehetőséget harcoltak ki maguknak ősszel – fűzte hozzá a szakember, aki a felnőttek mellett az U19-eseket is irányítja, ezért különösen szívügye az utánpótlás bevonása.

A gyomaendrődi felnőtt gárda 8 pontjával a 9. helyről várja a bajnokság folytatását. Érthető tehát, hogy javítani szeretnének.

– A legnagyobb problémánkat a kevés pont jelenti. Voltak bravúros eredményeink és olyanok, melyeket nem tehettünk a kirakatba. Elsősorban a fegyelmi helyzet szorul javításra, hiszen túl sok volt a kiállítás és az eltiltásokból eredő létszámhiány. Az első négy mérkőzésen hozzánk hasonló erőt képviselő riválisokkal játszunk, a bajnokságnak ebben a periódusában sokat hozzátehetünk az éves hozományhoz, hiszen velük még lesz egy kalandunk – summázott Karászi László.

Az edző számára egy-egy változástól eltekintve az őszi keret áll rendelkezésre, azzal próbálhat javítani a jelenlegi pozíción. Két védő érkezett, Moleri Roberto Dominik (Kunszentmártoni TE) és Soczó Csaba Lajos (Csárdaszállási SZSK), míg a kapus Rohony Márk Gábor fél év után visszatért Csabacsűdre.

Az újak a február 24-i kupamérkőzésen mutatkozhatnak be élesben. Ebben a sorozatban szeretnének minél továbbjutni a gyomaendrődiek, egy komlósi sikerrel az alapcélt máris elérhetnék, hiszen a négy közé jutással ott lehetnének az augusztusi Magyar Kupában is. A bajnokságban pedig a tréner szerint minél több pontot szeretnének begyűjteni és a tehetősebb riválisok dolgát is megnehezíteni, ahogyan azt ősszel is tették.