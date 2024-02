Az U16-os korosztály kezdte meg a fedett pályás atlétikai országos bajnokságok sorát a hétvégén. Helyszíne a megszokott budapesti BOK Csarnok volt. Az ob-n a Kopp Békéscsabai AC és a Békési Diák AC is indított tehetséges versenyzőket, mindkét klub egy-egy medállal gazdagodott. A gyaloglók 3000 méteres távján a csabai Alföldi Sára Kata győzött, a fiú magasugrásban a békési Durkó Szilárd egyéni csúccsal a kiváló második helyen végzett.

– Az időszaknak megfelelő eredményeket hozták a versenyzőink, nem lehetek elégedetlen a szereplésükkel – summázta az ob-n történteket Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC vezetőedzője.

Durkó Szilárd a dobogó második fokán

Fotó: Békési Diákok Atlétikai Clubja-facebook

– Az utóbbi idők legmagasabb színvonalú versenye zajlott le a fiúk magasugrásában – olvasható a Békési Diákok Atlétikai Clubja közösségi oldalán közzétett beszámolóban. – Szilárd kisebb technikai hibákkal küzdött, ami a 168 centiméteres magasságnál teljesedett ki. Ezt a magasságot kétszer leverte, így a harmadik, utolsó kísérletre kényszerült. Heten maradtak versenyben és Szilárd a hetedik helyen állt. Technikailag rendeződött az ugrása, így a 172, 175 és a 178 centiméteres magasságot is elsőre teljesítette. A 181 centiméterre nagyon szép kísérleteket tett, de most meg kellett elégedni a 178-cal és egy országos bajnoki ezüstéremmel. Ez így is hét centiméteres egyéni csúcs! Biztató a nyári szezonra…

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club eredményei. Fiúk. Súlylökés: 10. Laczkó Tamás 11,76 m. Leányok. 1500 m: 8. Mézes Virág Emese 5:06,86. Súlylökés: 6. Tadanaj Gréta 10,59 m. 3000 m-es gyaloglás: 1. Alföldi Sára Kata 15:06,53.

A Békési Diákok AC eredménye. Fiúk. Magasugrás: 2. Durkó Szilárd 178 cm.