Varga Zalán duplájával indult a találkozó, ami megadta az alaphangot a vendégek számára. A házigazdák 7-4-es vezetés birtokában majd három minután keresztül képtelenek voltak kosarat szerezni, ezt kihasználva Hajdu Mártonék 9-0-s szériát produkálva átvették a kezdeményezést. A negyed végére azután rendezte sorait a Haraszti, Fekete első triplájával felzárkózott, a másodikkal pedig már 19-15-re vezetett. A második etap során Varga Zalán lépett elő főszereplővé. A bedobó 18 pontot szorgoskodott össze, távolról, a festéken belülről és büntetőből is eredményes volt, ezzel komoly érdemeket szerzett abból, hogy a látogatók mínusz hét pontról előnnyel vonulhattak a hosszú szünetre.

A második félidőre nyoma veszett a csabaiak addigi magabiztosságának és eredményes játékának. A hazai együttes kezdetben a centerei révén teremtett erő- és pontfölényt, a különbség pedig akkor kezdett jelentőssé válni, amikor a mezőnyemberek is „belőtték” magukat kintről. A viharsarki együttes védekezése elmaradt a korábbiaktól, támadásban pedig ugyancsak sok volt a hiba, ezáltal a házigazdák gyakorlatilag a záró negyed előtt letudták a meccs érdemi részét. Az utolsó tíz percre sem lassítottak, nem hagyták érvényesülni a látogatókat, így megérdemelt győzelmet arattak.

Vuk Pavlovics: – Az első félidőben egál meccset tudtunk játszani, igaz nem volt tökéletes a védekezésünk, de támadásban legalább jól megtaláltuk az előnyöket és kintről is eredményesek voltunk. A második félidőtől védő oldalon egyénileg és csapatként is sok elcsúszásunk volt, amiből eredményesen támadott a hazai csapat. Változtatunk kell a taktikai és motivációs dolgokban is, hogy eredményesek lehessünk a jövőben.

Dunaharaszti MTK–Békéscsabai KK 93-61 (21-17, 20-27, 31-10, 21-7)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Dunaharaszti, 100 néző. Vezette: Hervay, Kéri, Pécsi.

Dunaharaszti: Pafféri 7, Simonics L. 5, ROZS 17/3, BOINITZER 24/6, JOÓ 17/9. Csere. Imolay 2, Simonics O. 4, Fekete 15/12, Szatmári 2. Edző: Ughy Albert.

Békéscsaba: Balog G. 4, Cvijin 7/3, VARGA Z. 23/9, Vodila, Hajdu M. 7/3. Csere: Varga Á. 10, Scherber, Vaszkó, Kurtucz 2, Tulkán, Fábián, Kovács J. 8/6. Edző: Vuk Pavlovics.

A bajnokság állása 17 forduló után: 1. Dávid Kornél KA 32 pont, 2. Tiszaújvárosi Thermál Fürdő Phoenix KK 30, 3. Soproni MAFC Soproni Egyetem 28, 4. Agrofeed UNI Győr 28, 5. Atomerőmű U23 26 (16 mérk.), 6. Veszprémi KK 26, 7. Nagykőrösi Sólymok KE 25 (16), 8. NKA Universitas Pécs II. 25 (16.), 9. Vásárhelyi Kosársuli 24, 10. Dunaharaszti MTK 23 (16), 11. Békéscsabai KK 23, 12. Eszterházy SC Eger 22, 13. Pénzügyőr SE 20, 14. Százhalombattai KSE 19.